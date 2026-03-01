Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα, ένας τραυματίας
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα, ένας τραυματίας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα, ένας τραυματίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Μαρτίου επί της Εθνικής Οδού Ψαχνών – Προκοπίου, περίπου δύο χιλιόμετρα πριν τον «Άγιο» στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα, ένας τραυματίας
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα, ένας τραυματίας


Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

