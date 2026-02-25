Πατέρας καταγγέλλει πως ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο στην Αργυρούπολη
Πατέρας καταγγέλλει πως ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο στην Αργυρούπολη

Το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο για μία ημέρα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαγνώστηκε με ατύχημα από ηλεκτρικό ρεύμα

Hλεκτροπληξία υπέστη ένας 9χρονος μαθητής σε δημοτικό σχολείο στην Αργυρούπολη, όταν πήγε στην τουαλέτα και προσπάθησε να ανάψει το φως, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο πατέρας του.

Σύμφωνα με τον πατέρα του ανήλικου, το παιδί αισθάνθηκε έντονο ηλεκτρικό ρεύμα μόλις άγγιξε τον διακόπτη. «Το παιδί ήταν ωχρό στο χρώμα, είχε πόνους στο χέρι και απώλεια ελέγχου» και προσθέτει ότι ο διακόπτης ήταν καλυμμένος με χαρτοταινία, ενώ τόσο ο διακόπτης όσο και η περιοχή γύρω από αυτόν ήταν υγρή.

Η δασκάλα ενημέρωσε την οικογένεια για το συμβάν, με τη μητέρα να ζητάει άμεση μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο Παίδων μέσω ΕΚΑΒ. «Μας είπε (η δασκάλα) ο Άλκης τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θα θέλετε να τον πάρετε, να τον πάτε στο νοσοκομείο; Και η σύζυγος είπε «γιατί να πρέπει να περιμένετε να έρθω να τον πάρω εγώ να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ να το πάει γρήγορα στο Παίδων». Το παιδί εξακολούθησε να παραπονιέται για ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι και, έπειτα από αίτημα του παππού του, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο για μία ημέρα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαγνώστηκε με ατύχημα από ηλεκτρικό ρεύμα. Την επομένη, ο Δήμος Αργυρούπολης έστειλε συνεργείο ηλεκτρολόγων για έλεγχο. Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν βρέθηκε καμία βλάβη ή διαρροή. Οι διακόπτες κρίθηκαν στεγανοί και ασφαλείς έναντι νερού.

Ο 9χρονος έλαβε εξιτήριο, ενώ η οικογένειά του αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών για το περιστατικό.
