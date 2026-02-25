Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…Γιατί το CAR μπορεί!Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:∆οκιµάζουµε την κορυφαία έκδοση της 911 που γίνεται υβριδική, πιο δυνατή και ταχύτερη από ποτέ, χωρίς να θυσιάσει καµία πτυχή του πολυτάλαντου, χρηστικού χαρακτήρα που της έχει χαρίσει τον τίτλο της βασίλισσας των supercars.H πιο πρόσφατη προσθήκη στην ελίτ σειρά µοντέλων της Ferrari είναι ένα αυτοκίνητο µε αγωνιστικό DNA που φτιάχτηκε για απόλυτες επιδόσεις στην πίστα και απολαυστικές εµπειρίες στον δρόµο.Οργώνουµε την ιταλική επαρχία µε τη νέα Temerario για να ερευνήσουµε αν η νέα δηµιουργία της Lamborghini µπορεί να δηµιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό, ακόµα και χωρίς έναν V10 κινητήρα.Κλείσαµε τα 100 και συνεχίζουµε! Θυµόµαστε τις καλύτερες στιγµές του CAR έως σήµερα µέσα από τα αυτοκίνητα, τις αποκλειστικότητες και τους ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό που έχετε φέρει στην κορυφή µε την αγάπη σας.Η υβριδική Junior µας ξεναγεί στις περιοχές και τα µαγικά τοπία που διεξάγονται οι χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Milano-Cortina 2026.Η θρυλική off-road εµπειρία µε πρωταγωνιστή το Defender επιστρέφει πιο σκληρή, πιο άγρια και πιο ακραία από ποτέ.Το επιβλητικό SUV της XPeng προσθέτει στο κάδρο της ηλεκτροκίνησης µια πρόταση χωρίς συµβιβασµούς, που συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα και οδηγική πληρότητα σε ιδανικές αναλογίες.CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!