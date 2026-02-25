Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Άνδρας στο Ηράκλειο τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία, δείτε βίντεο
Άνδρας στο Ηράκλειο τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία, δείτε βίντεο
Ο νεαρός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από καφετέρια στην περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας νεαρός από την Αλβανία κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι εναντίον Έλληνα, μετά από έντονη λογομαχία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για το περιστατικό, στιγμιότυπα του οποίου καταγράφονται σε βίντεο, κινητοποιήθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός που φέρεται να τράβηξε το μαχαίρι προσήχθη στο Τμήμα, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του επεισοδίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για το περιστατικό, στιγμιότυπα του οποίου καταγράφονται σε βίντεο, κινητοποιήθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός που φέρεται να τράβηξε το μαχαίρι προσήχθη στο Τμήμα, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του επεισοδίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα