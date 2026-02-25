Άνδρας στο Ηράκλειο τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Αστυνομία

Ο νεαρός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από καφετέρια στην περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας νεαρός από την Αλβανία κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι εναντίον Έλληνα, μετά από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για το περιστατικό, στιγμιότυπα του οποίου καταγράφονται σε βίντεο,  κινητοποιήθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Γούβες: Τράβηξε μαχαίρι νεαρός Αλβανός μετά από λογομαχία


Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός που φέρεται να τράβηξε το μαχαίρι προσήχθη στο Τμήμα, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του επεισοδίου.
