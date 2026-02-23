Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Βαριά πρόστιμα αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Τα πρόσφατα μέτρα για τον έλεγχο των ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα έχουν ήδη μπει σε πλήρη εφαρμογή και αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα των οδηγών.
Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές έχει μειωθεί από τα 50 χιλιόμετρα την ώρα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν η σήμανση ορίζει διαφορετικά, με αυτό να ισχύει πλέον σε όλα τα αστικά δίκτυα, σε στενούς και μεσαίου πλάτους δρόμους.
Οι έλεγχοι για την τήρηση των νέων ορίων έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τροχαία με στοχευμένες αστυνομικές εξορμήσεις σε κεντρικές οδούς της Αττικής και άλλων μεγάλων πόλεων. Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, δεκάδες οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με ταχύτητα πάνω από τα 30 χλμ./ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και βεβαιώθηκαν οι ανάλογες παραβάσεις, καταδεικνύοντας ότι παρά τις νέες ρυθμίσεις, αρκετοί οδηγοί δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς...
