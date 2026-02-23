Βαριά πρόστιμα αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το όριο ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές έχει μειωθεί από τα 50 χιλιόμετρα την ώρα στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν η σήμανση ορίζει διαφορετικά, με αυτό να ισχύει πλέον σε όλα τα αστικά δίκτυα, σε στενούς και μεσαίου πλάτους δρόμους.

Οι έλεγχοι για την τήρηση των νέων ορίων έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τροχαία με στοχευμένες αστυνομικές εξορμήσεις σε κεντρικές οδούς της Αττικής και άλλων μεγάλων πόλεων. Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, δεκάδες οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με ταχύτητα πάνω από τα 30 χλμ./ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και βεβαιώθηκαν οι ανάλογες παραβάσεις, καταδεικνύοντας ότι παρά τις νέες ρυθμίσεις, αρκετοί οδηγοί δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς...





