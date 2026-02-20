Ακυρώθηκαν τρεις εκταφές θυμάτων των Τεμπών: Εξώδικο από την οικογένεια Ψαρόπουλου, Καρυστιανού για να εξεταστούν τα δείγματα στο εξωτερικό

Οι οικογένειες δίνουν διορία μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για να εφαρμοστούν όσα ζητούν

Η εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου που είναι αρμόδια για τη διαδικασία των εκταφών των θυμάτων των Τεμπών αποφάσισε να ανακαλέσει για εκταφή των τριών θανόντων της τραγωδίας των Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπου, Ιωάννη Βουτσινά και Άγγελου Τιλκερίδη, καθώς οι οικογένειές τους δεν αποδέχθηκαν τις διαδικασίες που ορίστηκαν.Την ίδια ώρα οι οικογένειες Μπέζα και και Ψαρόπουλου με εξώδικο τους προς την κ. Παπαϊωάννου, τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και της Λήδας Κοβάτση, Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής, ζητούν να γίνουν οι εξετάσεις από τα δείγματα των εκταφών σε εργαστήρια του εξωτερικού και όχι στην Ελλάδα που μπορούν διαβάσουν μόνο το DNA. Μάλιστα ζητούν να πάνε ήσουν έως και σήμερα διαφορετικά θα κάνουν χρήση όλων ενδίκων μέσω σε βάρος τους.Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για πράξη συγκάλυψης, λέγοντας ότι οι συγγενεις επιθυμούν να σταλούν τα δείγματα των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού καθώς στην Ελλάδα «δεν υπάρχουν τέτοια εργαστήρια» και ανέφερε την περίπτωση της υπόθεσης(σ.σ. ήταν υπόθεση κατηγορίας βιασμού και οι ιατροδικαστές αναζητούσαν εάν χρησιμοποιήθηκε άγνωστη υπνωτική ουσία)- «όπου η ιατροδικαστική έστειλε τα δείγματα για εξετάσεις στο εξωτερικό» καθώς δεν διέθετε το εργαστήριο τα απαραίτητα μηχανήματα και υλικά.Ωστόσο, παρά το εξώδικο και την ακύρωση της εκταφής όπως πρόσθεσε η κ. Καρυστιανού «ο κ.(σ.σ. ο πατέρας της Μάρθας) και άλλοι συγγενείς θα είναι αύριο στις 12 σταμην τυχόν αστυνομικοί πάνε να δώσουν εντολή να γίνει η εκταφή».Στο εξώδικο τους οικογένειες Μπέζα και Ψαρόπουλου ζητούν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες. Δηλαδή ζητούν να επιλέγουν εργαστήρια από το εξωτερικό ώστε εκτός από το DNA να εξετάσουν και ιστοπαθολογικά στοιχεία από τα δείγματα που συλλέγουν. Μάλιστα δίνουν διορία στις δικαστικές αρχές έως και τις 20 Φεβρουαρίου.Χαρακτηριστικά το κοινό εξώδικο των οικογενειών καταλήγει «Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε άμεσα και δη το αργότερο μέχρι αύριο, 20.02.2026 και ώρα 12.00 μ.μ. στα ανωτέρω θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας εναντίον όλων υμών, οι οποίοι μη έχοντας ούτε ιερό, ούτε όσιο τολμήσατε σε εκδήλωση άκρως αήθους συμπεριφοράς να ασελγήσετε πάνω στη μνήμη των παιδιών μας».Να σημειωθεί ότι αύριο Σάββατο είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελέα να γίνει και η εκταφή τηςπου σκοτώθηκε επίσης στη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και η οποία επίσης ακυρώνεται με το εξώδικο που στάλθηκε.