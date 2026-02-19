Βιολάντα: Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για την τραγωδία ζητά δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη στη Βιολάντα Εργοστάσιο Βιολάντα Βιολάντα

Βιολάντα: Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για την τραγωδία ζητά δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων

«Πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες και των υπαλλήλων που την αδειοδότησαν» είπε – Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης

Βιολάντα: Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για την τραγωδία ζητά δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα, με αποτέλεσμα πέντε εργάτριες να σκοτωθούν ζήτησε, λίγο μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο δικηγόρος των οικογενειών της Αναστασίας Νάσιου και της Αγάπης Μπουνόβα, Χρήστος Πατούνας.

«Μετά την προσωρινή κράτηση έχω να πω ότι η ψυχή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας είναι με τα αδικοχαμένα κορίτσια και τις οικογένειές τους», είπε ο κ. Πατούνας και πρόσθεσε ότι η κοινωνία «τους συμπαραστέκεται πάντα γιατί ήταν άδικος χαμός. Ύψιστη προτεραιότητα η διερεύνηση όλων των ευθυνών στο δυστύχημα».

Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, πρέπει να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες και τις κατέθεσαν με υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τυχόν ποινικές ευθύνες «των υπαλλήλων που αδειοδότησαν χωρίς να υπάρχει νόμιμο έρεισμα τη λειτουργία του εργοστασίου».

Δηλώσεις του δικηγόρου των θυμάτων του εργοστασίου Βιολάντα


Ο δικηγόρος πάντως, ξεκαθάρισε ότι ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης «είναι αυτός που τα σχεδίασε, τα αποφάσισε, τα εκτέλεσε, διάλεξε τους συνεργάτες του, τους είπε τι πρέπει να κάνουν και εκείνοι επίσης συμφώνησαν».

Ο κ. Τζιωρτζιώτης κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά τη μαραθώνια απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης