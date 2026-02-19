Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Βιολάντα: Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για την τραγωδία ζητά δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων
«Πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες και των υπαλλήλων που την αδειοδότησαν» είπε – Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
Τη διερεύνηση όλων των ευθυνών για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα, με αποτέλεσμα πέντε εργάτριες να σκοτωθούν ζήτησε, λίγο μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο δικηγόρος των οικογενειών της Αναστασίας Νάσιου και της Αγάπης Μπουνόβα, Χρήστος Πατούνας.
«Μετά την προσωρινή κράτηση έχω να πω ότι η ψυχή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας είναι με τα αδικοχαμένα κορίτσια και τις οικογένειές τους», είπε ο κ. Πατούνας και πρόσθεσε ότι η κοινωνία «τους συμπαραστέκεται πάντα γιατί ήταν άδικος χαμός. Ύψιστη προτεραιότητα η διερεύνηση όλων των ευθυνών στο δυστύχημα».
Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, πρέπει να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες και τις κατέθεσαν με υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθούν και οι τυχόν ποινικές ευθύνες «των υπαλλήλων που αδειοδότησαν χωρίς να υπάρχει νόμιμο έρεισμα τη λειτουργία του εργοστασίου».
Ο δικηγόρος πάντως, ξεκαθάρισε ότι ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης «είναι αυτός που τα σχεδίασε, τα αποφάσισε, τα εκτέλεσε, διάλεξε τους συνεργάτες του, τους είπε τι πρέπει να κάνουν και εκείνοι επίσης συμφώνησαν».
Ο κ. Τζιωρτζιώτης κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά τη μαραθώνια απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
