Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στη Βόλβη Θεσσαλονίκης
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 60χρονος άνδρας έπειτα από εκτροπή του τρακτέρ του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.
*Φωτογραφία αρχείου
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας έπειτα από εκτροπή γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2026
