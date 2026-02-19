ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στη Βόλβη Θεσσαλονίκης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 60χρονος άνδρας έπειτα από εκτροπή του τρακτέρ του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το όχημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.


*Φωτογραφία αρχείου

