Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από ηλεκτροπληξία στην Αθήνα

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή της Αθήνας, όταν δύο άτομα με καταγωγή από την Εύβοια υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει το evima.gr, πρόκειται για δύο άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.
