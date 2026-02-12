Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Τζόκερ 12/2/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ, σήμερα Τρίτη, που μοίραζε πάνω από ένα εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 1, 3, 10, 15, 43 και τζόκερ ο 5.
