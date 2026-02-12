Τζόκερ 12/2/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ, σήμερα Τρίτη, που μοίραζε πάνω από ένα εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οιΣτη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές.