«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για την Τσικνοπέμπτη μέσω χιουμοριστικού βίντεο
Η Ελληνική Αστυνομία έστειλε μήνυμα για τη χρήση ουσιών με αφορμή την σημερινή ημέρα
Με αφορμή τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να απευθύνει ένα λιτό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες.
Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».
Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να γιορτάσει το παραδοσιακό έθιμο με υπευθυνότητα και χωρίς ακρότητες, στέλνοντας το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».
Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο της ΕΛΑΣ:
🍖Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά!— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 12, 2026
🚭Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό. Η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα.
Ενημερώσου τώρα 👉https://t.co/VNbrb2vgSP pic.twitter.com/USDv1OyLgT
