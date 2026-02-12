«Δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό»: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για την Τσικνοπέμπτη μέσω χιουμοριστικού βίντεο
Η Ελληνική Αστυνομία έστειλε μήνυμα για τη χρήση ουσιών με αφορμή την σημερινή ημέρα

Με αφορμή τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να απευθύνει ένα λιτό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».

Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να γιορτάσει το παραδοσιακό έθιμο με υπευθυνότητα και χωρίς ακρότητες, στέλνοντας το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο της ΕΛΑΣ:

