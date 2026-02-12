Έρχεται σοκ στους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται σοκ στους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαμόρφωσης ενός νέου, αυστηρού πλαισίου για τα αυτοκίνητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, που αλλάζει τα δεδομένα για την κυκλοφορία των παλαιών οχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης.

Έρχεται σοκ στους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων
Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται από τις ευρωπαϊκές αρχές, δεν είναι πια απλώς οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων που μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αλλά το ίδιο τους το δικαίωμα να κυκλοφορούν. Από το 2026 και μετά η στρατηγική που εξετάζει η Ε.Ε. προβλέπει σταδιακή εφαρμογή υποχρεωτικών κανόνων απόσυρσης, αρχίζοντας με τα πιο παλιά και ρυπογόνα μοντέλα, όπως τα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 1 και προχωρώντας σε Euro 2, Euro 3 και νεότερες κατηγορίες σε επόμενα στάδια, με στόχο τη σημαντική μείωση των ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου στις χώρες μέλη.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δεν θα περιορίζεται στην ηλικία ενός αυτοκινήτου, αλλά θα ενσωματώνει αυστηρότερους τεχνικούς ελέγχους. Αναλόγως με τις προτάσεις που συζητούνται, όλα τα οχήματα θα πρέπει να περνούν ετήσιους ελέγχους εκπομπών από πιστοποιημένα ΚΤΕΟ, και εάν αυτά αποτύχουν σε βασικές μετρήσεις ή δεν μπορούν να επιδιορθωθούν ώστε να συμμορφωθούν με τα περιβαλλοντικά όρια, θα χάνουν το δικαίωμα κυκλοφορίας τους και θα οδηγούνται σε υποχρεωτική απόσυρση και ανακύκλωση. Με αυτό τον τρόπο ο κανόνας του «End of Life Vehicles» – δηλαδή πότε ένα όχημα θεωρείται ότι έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του – θα αποκτήσει σαφή κριτήρια στην πράξη, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που θεωρούνται πλέον «μη επισκευάσιμα» να αφαιρούνται από την κυκλοφορία καθώς δεν θα μπορούν να καλύψουν τις προδιαγραφές...


