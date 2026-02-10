Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό του αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά που «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Έκρηξη Εμπρηστική επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό του αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά που «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να εκβίαζε την πρώην σύζυγό του για δύο διαμερίσματα και να πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να το κάψουν

Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό του αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά που «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος
Τα βίντεο ντοκουμέντα που καταγράφουν τις κινήσεις των δραστών πίσω από την εμπρηστική επίθεση στο αρχιτεκτονικό γραφείο στα Χανιά στις 19 Ιανουαρίου, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.

Στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, αποτυπώνεται αρχικά η μεταφορά της εύφλεκτης ύλης κοντά στην επιχείρηση από τους δύο δράστες, λίγη ώρα πριν από το χτύπημα.


Ακολουθεί το δεύτερο βίντεο, που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στις 02:25 τα ξημερώματα, φωτίζοντας τη νύχτα και σκορπίζοντας τον πανικό στη γειτονιά.


Η υπόθεση τέθηκε άμεσα σε προτεραιότητα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, η οποία ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες κατοίκων και τεχνικά ευρήματα από το σημείο της έκρηξης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση, οδηγούμενοι στην ταυτοποίησή τους.

Κλείσιμο
Έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις, οι δύο άντρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν στοιχεία που τους συνδέουν άμεσα με τον εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χτύπημα είχε χαρακτήρα εκφοβισμού, με συγκεκριμένο στόχο, ωστόσο η έκρηξη έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. 


Ρώσος πρώην δήμαρχος πίσω από τον εμπρησμό, εκβίαζε την πρώην σύζυγο

Όπως προέκυψε από την έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων, πίσω από το χτύπημα κρυβόταν ένας 78χρονος Ρώσος ο οποίος είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος στο Καζάν και είχε σκοπό να στείλει ένα «μήνυμα» στην πρώην σύζυγό του προκειμένου η τελευταία να του παραχωρήσει δύο διαμερίσματα που έχει στην ιδιοκτησία της.

Έτσι, ο 78χρονος, πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να ανατινάξουν το αρχιτεκτονικό γραφείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κατάστημα που διατηρεί η πρώην σύζυγός του στην Αλμυρίδα Χανίων προκειμένου να ασκήσει μοχλό πίεσης. Η 65χρονη έχει μετακομίσει εδώ και καιρό στα Χανιά κι έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης