Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό του αρχιτεκτονικού γραφείου στα Χανιά που «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος
Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να εκβίαζε την πρώην σύζυγό του για δύο διαμερίσματα και να πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να το κάψουν
Τα βίντεο ντοκουμέντα που καταγράφουν τις κινήσεις των δραστών πίσω από την εμπρηστική επίθεση στο αρχιτεκτονικό γραφείο στα Χανιά στις 19 Ιανουαρίου, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, αποτυπώνεται αρχικά η μεταφορά της εύφλεκτης ύλης κοντά στην επιχείρηση από τους δύο δράστες, λίγη ώρα πριν από το χτύπημα.
Ακολουθεί το δεύτερο βίντεο, που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στις 02:25 τα ξημερώματα, φωτίζοντας τη νύχτα και σκορπίζοντας τον πανικό στη γειτονιά.
Η υπόθεση τέθηκε άμεσα σε προτεραιότητα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, η οποία ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες κατοίκων και τεχνικά ευρήματα από το σημείο της έκρηξης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση, οδηγούμενοι στην ταυτοποίησή τους.
Έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις, οι δύο άντρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν στοιχεία που τους συνδέουν άμεσα με τον εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χτύπημα είχε χαρακτήρα εκφοβισμού, με συγκεκριμένο στόχο, ωστόσο η έκρηξη έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων, πίσω από το χτύπημα κρυβόταν ένας 78χρονος Ρώσος ο οποίος είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος στο Καζάν και είχε σκοπό να στείλει ένα «μήνυμα» στην πρώην σύζυγό του προκειμένου η τελευταία να του παραχωρήσει δύο διαμερίσματα που έχει στην ιδιοκτησία της.
Έτσι, ο 78χρονος, πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να ανατινάξουν το αρχιτεκτονικό γραφείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κατάστημα που διατηρεί η πρώην σύζυγός του στην Αλμυρίδα Χανίων προκειμένου να ασκήσει μοχλό πίεσης. Η 65χρονη έχει μετακομίσει εδώ και καιρό στα Χανιά κι έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της.
Ρώσος πρώην δήμαρχος πίσω από τον εμπρησμό, εκβίαζε την πρώην σύζυγο
