Συνελήφθη 54χρονος για ληστεία με απειλή μαχαιριού στην Κατερίνη

Η ληστεία έγινε, χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το πρωί, σε ιδιωτική επιχείρηση

Ληστεία κατηγορείται ότι διέπραξε 54χρονος στην Κατερίνη, με λεία 3.000 ευρώ.

Η ληστεία καταγγέλθηκε ότι έγινε, χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το πρωί, σε ιδιωτική επιχείρηση. Με την απειλή μαχαιριού, ο 54χρονος άρπαξε από υπάλληλο έναν φάκελο που περιείχε τα χρήματα.

Κατόπιν αστυνομικής έρευνας, συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Στην κατοχή του βρέθηκε ο φάκελος με 900 ευρώ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης.

