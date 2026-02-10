To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Συνελήφθη 54χρονος για ληστεία με απειλή μαχαιριού στην Κατερίνη
Η ληστεία έγινε, χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το πρωί, σε ιδιωτική επιχείρηση
Ληστεία κατηγορείται ότι διέπραξε 54χρονος στην Κατερίνη, με λεία 3.000 ευρώ.
Η ληστεία καταγγέλθηκε ότι έγινε, χθες Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το πρωί, σε ιδιωτική επιχείρηση. Με την απειλή μαχαιριού, ο 54χρονος άρπαξε από υπάλληλο έναν φάκελο που περιείχε τα χρήματα.
Κατόπιν αστυνομικής έρευνας, συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Στην κατοχή του βρέθηκε ο φάκελος με 900 ευρώ, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης.
