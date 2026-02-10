ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πέθανε ο τελευταίος εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ηλικία 102 ετών
Πέθανε ο τελευταίος εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ηλικία 102 ετών

Υπήρξε πρώην βουλευτής Χανίων, επίτιμος πρόεδρος και μεγάλος ευεργέτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό τον θάνατο του πρώην βουλευτή Χανιών, Ελευθέριου Βενιζέλου,  σε ηλικία 102 ετών. Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του Βενιζέλου.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Ιδρύματος τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον αγαπημένο του εγγονό, Λευτεράκη, 1931

Οι γιοι του Βενιζέλου, Κυριάκος και Σοφοκλής, με τις οικογένειές τους, αριστερά ο νεαρός Ελευθέριος


Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia. Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος βουλευτής Χανίων, δεκαετία 1950
Ο Σοφοκλής Βενιζέλος και o ανιψιός του, Ελευθέριος, στο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, 1949


Πηγή: neakriti.gr
