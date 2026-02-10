Το σπίτι του στρατηγού Μακρυγιάννη στο Άργος βρίσκεται σε κίνδυνο και οι κάτοικοι ζητούν μόνιμη λύση για να σωθεί

Στην εκπνοή του 2025, το ΣτΕ έσωσε τέσσερεις κατοικίες στο Άργος στις οποίες πέρασαν την ζωή τους επιφανείς ιστορικές προσωπικότητες της χώρας μας, όμως όπως φαίνεται ακόμα κι αυτό δεν ήταν αρκετό

Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζουν κάτοικοι του , μιλώντας στο ΘΕΜΑ.



Στην εκπνοή του περασμένου έτους, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2043/2025 απόφασή του έσωσε στην κυριολεξία τέσσερεις κατοικίες στο Άργος στις οποίες πέρασαν την ζωή τους επιφανείς ιστορικές προσωπικότητες της χώρας μας.



Σπυρίδωνα Τρικούπη (πατέρα του Χαρίλαου Τρικούπη) επί της οδού Δαναού 33, του στρατηγού Μακρυγιάννη απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, επί της οδού Γούναρη 15, του Στρατηγού Δημήτρη Τσώκρη επί της οδού Καρατζά 6 και της προεπαναστατικής οικογένειας Βλάσση επί της οδού Βλάσση στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης.



Να σημειωθεί ότι οι κατοικίες των Τσώκρη, Τρικούπη και Βλάσση βρίσκονται σε κακή κατάσταση (ειδικά των Τσώκρη και Βλάσση είναι έτοιμες να καταρρεύσουν οι στέγες), ενώ του Μακρυγιάννη έχει ερειπωθεί παντελώς.



Και τις έσωσαν τις τέσσερεις αυτές ιστορικές οικίες οι σύμβουλοι Επικρατείας καθώς έκριναν ότι τα υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Πολιτισμού έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και την Ελληνική νομοθεσία, να επιλαμβάνονται και να μην απορρίπτουν ή να μην απαντούν στα αιτημάτα πολιτών που ζητούν την διάσωση κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και οι ιδιοκτήτες τους δεν συνδράμουν στη συντήρηση ή την άρση των ζημιών που έχει προκαλέσει ο χρόνος και η εγκατάλειψη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών οφείλει το κράτος να αναλάβει αυτό την αποκατάσταση, καταλογίζοντας αναλογικά τις σχετικές δαπάνες.



ζήτησαν από τα συναρμόδια υπουργεία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των τεσσάρων ιστορικών αυτών κτιρίων του Άργους, τα οποία καταρρέουν, αλλά αυτά δεν ανταποκρίθηκαν.



Πέρα από την απόφαση του ΣτΕ του περασμένου έτους, στην ιστορική πόλη του Άργους εξακολουθούν να υπάρχουν όρθια σημαντικά κτίρια από τις αρχές του 19ου αιώνα και μεταξύ αυτών είναι το σπίτι του Μακρυγιάννη, στο οποίο άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του το 1829.



Ανατρέχοντας το χρόνο στο παρελθόν ο μοναδικός παλαιότερα κρατικός φορέας για προστασία της ιστορικής κληρονομιάς, δηλαδή αρχικά το υπουργείο Παιδείας και κατόπιν το υπουργείο Πολιτισμού, ελάχιστο ενδιαφέρον έδειξαν για τον συστηματικό εντοπισμό και διάσωση των ιστορικών κτιρίων του Άργους.



Κλείσιμο Στρατηγού Τσώκρη (από το 2013 ανήκει στον Δήμο Άργους), που όμως τελικά δεν προστατεύθηκε και έτσι σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο του υπάρχουν απομεινάρια του αρχοντικού, ενώ το σπίτι του Σπ. Τρικούπη αφέθηκε στην τύχη του (ιδιοκτησίας σήμερα Τράπεζας Πειραιώς).



Έτσι, ένα προεδρικό διάταγμα που άρχισε να συντάσσεται όταν ιδρύθηκε το 1980 το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπό τον Γεώργιο Πλυτά και ολοκληρώθηκε με τον Αντώνη Τρίτση και έχοντας την υπογραφή του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, δημιουργήθηκε ένα πλέγμα προστασίας για πολλά ιστορικά κτίρια του Άργους και καθορίστηκε θεσμικά το ιστορικό του κέντρο.



Όμως, το 1982, όταν δημοσιεύθηκε το επίμαχο προεδρικό διάταγμα, ξεκίνησε μια έμμεση αλλά σαφής προσπάθεια για την κατεδάφιση της οικίας Μακρυγιάννη.



Παρ΄ όλα αυτά, το ΣτΕ δυο χρόνια μετά, το 1984, εξέδωσε απόφαση με την οποία βεβαίωνε ότι ορθώς κηρύχθηκε διατηρητέο το σπίτι του Μακρυγιάννη. Έκτοτε ο ιδιοκτήτης και επί 43 χρόνια επιχειρεί τον αποχαρακτηρισμό του, προσθέτουν με νόημα οι μόνιμοι κάτοικοι του Άργους.



Το σπίτι του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι σε θεσμικό κίνδυνο, ακόμη και μετά την πρόσφατη απόφαση τουυποστηρίζουν κάτοικοι του Άργους μιλώντας στο ΘΕΜΑ.Στην εκπνοή του περασμένου έτους, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2043/2025 απόφασή του έσωσε στην κυριολεξία τέσσερεις κατοικίες στο Άργος στις οποίες πέρασαν την ζωή τους επιφανείς ιστορικές προσωπικότητες της χώρας μας.Πρόκειται για τις κατοικίες: του(πατέρα του Χαρίλαου Τρικούπη) επί της οδού Δαναού 33, τουαπέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, επί της οδού Γούναρη 15, τουεπί της οδού Καρατζά 6 και της προεπαναστατικήςεπί της οδού Βλάσση στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης.Να σημειωθεί ότι οι κατοικίες τωνκαιβρίσκονται σε κακή κατάσταση (ειδικά των Τσώκρη και Βλάσση είναι έτοιμες να καταρρεύσουν οι στέγες), ενώ του Μακρυγιάννη έχει ερειπωθεί παντελώς.Και τις έσωσαν τις τέσσερεις αυτές ιστορικές οικίες οι σύμβουλοι Επικρατείας καθώς έκριναν ότι τα υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Πολιτισμού έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και την Ελληνική νομοθεσία,τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και οι ιδιοκτήτες τους δεν συνδράμουν στη συντήρηση ή την άρση των ζημιών που έχει προκαλέσει ο χρόνος και η εγκατάλειψη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών οφείλει το κράτος να αναλάβει αυτό την αποκατάσταση, καταλογίζοντας αναλογικά τις σχετικές δαπάνες.Στην συγκεκριμένη περίπτωση τους δικαστές τους ΣτΕ τους απασχόλησε η περίπτωση ομάδας πολιτών του Άργους πουγια την προστασία των τεσσάρων ιστορικών αυτών κτιρίων του Άργους, τα οποία καταρρέουν, αλλά αυτά δεν ανταποκρίθηκαν.Πέρα από την απόφαση του ΣτΕ του περασμένου έτους,εξακολουθούν να υπάρχουν όρθια σημαντικά κτίρια από τις αρχές του 19ου αιώνα και μεταξύ αυτών είναι το σπίτι του Μακρυγιάννη, στο οποίο άρχισε να γράφει τατου τοΑνατρέχοντας το χρόνο στο παρελθόν ο μοναδικός παλαιότερα κρατικός φορέας για προστασία της ιστορικής κληρονομιάς, δηλαδή αρχικά το υπουργείο Παιδείας και κατόπιν το υπουργείο Πολιτισμού, ελάχιστο ενδιαφέρον έδειξαν για τον συστηματικό εντοπισμό και διάσωση των ιστορικών κτιρίων του Άργους.Το μόνο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι του Άργους, ήταν για το αρχοντικό του(από το 2013 ανήκει στον Δήμο Άργους), που όμως τελικά δεν προστατεύθηκε και έτσι σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο του υπάρχουν απομεινάρια του αρχοντικού, ενώ το σπίτι του Σπ. Τρικούπη αφέθηκε στην τύχη του (ιδιοκτησίας σήμερα Τράπεζας Πειραιώς).Έτσι, ένα προεδρικό διάταγμα που άρχισε να συντάσσεται όταν ιδρύθηκε το 1980 το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υπό τον Γεώργιο Πλυτά και ολοκληρώθηκε με τον Αντώνη Τρίτση και έχοντας την υπογραφή του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, δημιουργήθηκε ένα πλέγμα προστασίας για πολλά ιστορικά κτίρια του Άργους και καθορίστηκε θεσμικά το ιστορικό του κέντρο.Όμως, το 1982, όταν δημοσιεύθηκε το επίμαχο προεδρικό διάταγμα, ξεκίνησε μια έμμεση αλλά σαφής προσπάθεια για την κατεδάφιση της οικίας Μακρυγιάννη.Παρ΄ όλα αυτά, το ΣτΕ δυο χρόνια μετά, το 1984, εξέδωσε απόφαση με την οποία βεβαίωνε ότι ορθώς κηρύχθηκε διατηρητέο το σπίτι του Μακρυγιάννη. Έκτοτε ο ιδιοκτήτης και επί 43 χρόνια επιχειρεί τον αποχαρακτηρισμό του, προσθέτουν με νόημα οι μόνιμοι κάτοικοι του Άργους.

Και ξαφνικά προς το τέλος του 2025, λίγο πριν την έκδοση της νέας απόφασης του ΣτΕ, με την οποία υποχρεώνεται η Πολιτεία να αποκαταστήσει και το σπίτι του Μακρυγιάννη, αναρτήθηκε αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον αποχαρακτηρισμό του κτιρίου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, διατυπώνει τις θέσεις του ιδιοκτήτη.



Και όλα αυτά, αντίθετα προς τα νομικά δεδομένα τόσο των δύο αποφάσεων του ΣτΕ όσο και της ισχύουσας νομοθεσίας για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων.



Κάτοικοι του Αργούς επισημαίνουν ότι επιτέλους το υπουργείο Περιβάλλοντος ας δώσει μια μόνη νόμιμη λύση στο θέμα και να τερματίσει τις ατέρμονες διαδικασίες που οδηγούν στην εξαφάνιση ιστορικών στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.