Θρασύτατοι κλέφτες στη Θεσσαλονίκη φεύγουν με την κλεμμένη μηχανή και στέλνουν φιλάκια, ο διάλογος που έγινε viral
Γυναίκα τους είδε αλλά δεν τους τάραξε η παρουσία της - Όλα καλά θεία της είπαν οι δράστες
Βίντεο ντοκουμέντο από την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης καταγράφει κλοπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο θράσος των δραστών.
Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας, διακρίνονται δύο άτομα να αφαιρούν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού από στενό, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και τη σχετική ησυχία της περιοχής.
Εκείνη την ώρα μια γυναίκα κινούνταν στον δρόμο και αντιλαμβάνεται το περιστατικό. Αντί να απομακρυνθεί ή να αγνοήσει τη σκηνή, τους απευθύνει τον λόγο, διακόπτοντας την παράνομη ενέργειά τους, με τον διάλογο που είχε με τους ληστές να γίνεται viral.
«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», τους ρώτησε με απόλυτη ψυχραιμία η γυναίκα, με τους δύο ληστές να ανταπαντούν χαλλλαρά: «Εδώ, όλα καλά!»
– Την μηχανή πού την πάτε;
– Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία!
Ωστόσο, η γυναίκα δεν πήρε με καλό «μάτι» το θεία και αντέδρασε λέγοντας: «Ε, όχι και θεία ρε φίλε!» με τους ληστές να μην πτοούνται και να την αποχαιρετούν: «Άιντε, φιλάκια!».
