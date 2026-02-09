Θρασύτατοι κλέφτες στη Θεσσαλονίκη φεύγουν με την κλεμμένη μηχανή και στέλνουν φιλάκια, ο διάλογος που έγινε viral
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κλοπή Αστυνομία

Θρασύτατοι κλέφτες στη Θεσσαλονίκη φεύγουν με την κλεμμένη μηχανή και στέλνουν φιλάκια, ο διάλογος που έγινε viral

Γυναίκα τους είδε αλλά δεν τους τάραξε η παρουσία της - Όλα καλά θεία της είπαν οι δράστες

Θρασύτατοι κλέφτες στη Θεσσαλονίκη φεύγουν με την κλεμμένη μηχανή και στέλνουν φιλάκια, ο διάλογος που έγινε viral
23 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης καταγράφει κλοπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο θράσος των δραστών.

Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας, διακρίνονται δύο άτομα να αφαιρούν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού από στενό, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και τη σχετική ησυχία της περιοχής.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgaecd62l83d)


Εκείνη την ώρα μια γυναίκα κινούνταν στον δρόμο και αντιλαμβάνεται το περιστατικό. Αντί να απομακρυνθεί ή να αγνοήσει τη σκηνή, τους απευθύνει τον λόγο, διακόπτοντας την παράνομη ενέργειά τους, με τον διάλογο που είχε με τους ληστές να γίνεται viral.

«Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;», τους ρώτησε με απόλυτη ψυχραιμία η γυναίκα, με τους δύο ληστές να ανταπαντούν χαλλλαρά: «Εδώ, όλα καλά!»

– Την μηχανή πού την πάτε;

– Δικιά μας είναι, μας έμεινε. Όλα καλά, θεία!

Κλείσιμο
Ωστόσο, η γυναίκα δεν πήρε με καλό «μάτι» το θεία και αντέδρασε λέγοντας: «Ε, όχι και θεία ρε φίλε!» με τους ληστές να μην πτοούνται και να την αποχαιρετούν: «Άιντε, φιλάκια!».
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης