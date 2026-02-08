«Με μαχαίρωσαν» φώναζε αιμόφυρτος ο 32χρονος στο Γαλάτσι, μαρτυρία γυναίκας ότι οι δράστες έβγαλαν και όπλο
«Με μαχαίρωσαν» φώναζε αιμόφυρτος ο 32χρονος στο Γαλάτσι, μαρτυρία γυναίκας ότι οι δράστες έβγαλαν και όπλο
Από το αιματηρό επεισόδιο δύο άτομα μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό - Το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές δόθηκε σε απόμερο σημείο πάνω σε λόφο
Στο Νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι κατέληξαν χθες το βράδυ οι δύο νεαροί στο Γαλάτσι μετά από μια άγρια, οπαδική συμπλοκή η οποία σημειώθηκε στα Τουρκοβούνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) δύο παρέες νεαρών συναντήθηκαν σε ένα απόμερο σημείο, πάνω στο λόφο, και συνεπλάκησαν άγρια. Κάποια στιγμή, βγήκαν τα μαχαίρια και ένας από την παρέα των 5 νεαρών τραυμάτισε στον γλουτό έναν 32χρονο ο οποίος έφτασε αιμόφυρτος μέχρι την οδό Κουρτίου φωνάζοντας «με μαχαίρωσαν».
Ακολουθήσε κυνηγητό στα γύρω στενά με τους δράστες να τραυματίζουν με μαχαίρι έναν 25χρονο ο οποίος τη γλίτωσε με ελαφριές εκδορές στο στήθος. Οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και διέφυγαν προς την οδό Στεφανοπούλου όπου πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης σε ένα κάδο απορριμμάτων.
«Γύρω στις 7.30-8 παρά εκεί, είχα βγάλει το σκύλο βόλτα. Και κατεβαίνοντας από το στενό είδα 5 άτομα να τρέχουν από τα σκαλιά και να κυνηγά ο ένας τον άλλον. Ήταν ένα αυτοκίνητο από το οποίο ο ένας από τους 5 πέταξε ένα πακέτο και έφυγαν αμέσως με το αμάξι. Γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον. Εγώ είδα και όπλο. Ο ένας κρατούσε όπλο αλλά ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε. Και ο ένας αιμόφυρτος κατέβαινε την οδό Αρσινόης. Αυτός είχε αίματα στο στήθος», αναφέρει η αυτόπτης μάρτυρας.
Το μαχαίρι εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στο σημείο ενώ οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός εκτός κινδύνου.
Όπως διαπιστώθηκε, το ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης το 2023 είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, στο Περιστέρι, όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) δύο παρέες νεαρών συναντήθηκαν σε ένα απόμερο σημείο, πάνω στο λόφο, και συνεπλάκησαν άγρια. Κάποια στιγμή, βγήκαν τα μαχαίρια και ένας από την παρέα των 5 νεαρών τραυμάτισε στον γλουτό έναν 32χρονο ο οποίος έφτασε αιμόφυρτος μέχρι την οδό Κουρτίου φωνάζοντας «με μαχαίρωσαν».
Ακολουθήσε κυνηγητό στα γύρω στενά με τους δράστες να τραυματίζουν με μαχαίρι έναν 25χρονο ο οποίος τη γλίτωσε με ελαφριές εκδορές στο στήθος. Οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και διέφυγαν προς την οδό Στεφανοπούλου όπου πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης σε ένα κάδο απορριμμάτων.
Μαρτυρία ότι οι δράστες έβγαλαν όπλοΩστόσο, όπως περιγράφει η γυναίκα που κάλεσε την Αστυνομία προτού οι νεαροί φύγουν από το σημείο ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και απείλησε τον 25χρονο.
«Γύρω στις 7.30-8 παρά εκεί, είχα βγάλει το σκύλο βόλτα. Και κατεβαίνοντας από το στενό είδα 5 άτομα να τρέχουν από τα σκαλιά και να κυνηγά ο ένας τον άλλον. Ήταν ένα αυτοκίνητο από το οποίο ο ένας από τους 5 πέταξε ένα πακέτο και έφυγαν αμέσως με το αμάξι. Γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον. Εγώ είδα και όπλο. Ο ένας κρατούσε όπλο αλλά ευτυχώς δεν το χρησιμοποίησε. Και ο ένας αιμόφυρτος κατέβαινε την οδό Αρσινόης. Αυτός είχε αίματα στο στήθος», αναφέρει η αυτόπτης μάρτυρας.
Το μαχαίρι εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα οι Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν στο σημείο ενώ οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός εκτός κινδύνου.
Όπως διαπιστώθηκε, το ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης το 2023 είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, στο Περιστέρι, όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα