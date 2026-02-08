«Με μαχαίρωσαν» φώναζε αιμόφυρτος ο 32χρονος στο Γαλάτσι, μαρτυρία γυναίκας ότι οι δράστες έβγαλαν και όπλο

Από το αιματηρό επεισόδιο δύο άτομα μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό - Το ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές δόθηκε σε απόμερο σημείο πάνω σε λόφο