Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα ανοιχτά της Κρήτης.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 27 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 44 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 27 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα