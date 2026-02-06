Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ηλικιωμένος με άνοια στον Βόλο οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό για να πάει σε εκκλησία να ανάψει κερί
Καταδικάστηκε εκ νέου για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, με ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου
Η άνοια και η κατάθλιψη που αντιμετωπίζει, οδήγησαν έναν 72χρονο να πάρει τη μοτοσικλέτα του γιου του και να οδηγεί αντίθετα στην εθνική οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη για να πάει να ανάψει ένα κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια.
Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί ανάποδα και χωρίς δίπλωμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον δικηγόρο του 72χρονου στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης.
Εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του, με σκοπό να πάει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια. Ωστόσο, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας αντίθετα, είπε ο δικηγόρος του σύμφωνα με το gegonota.news.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από έφεση που είχε ασκήσει ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας την ποινή.
