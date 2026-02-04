Το 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Αττικής «τύπωσε» το δικό του Πρώτο Θέμα
Με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους και με έντονη περιέργεια για το πώς «στήνεται» μια εφημερίδα και ένα ενημερωτικό site, έφηβοι μαθητές της Α', Β' και Γ' Γυμνασίου επισκέφθηκαν το πρωί της Τρίτης τα γραφεία του «Πρώτου Θέματος»

Το δικό τους πρωτοσέλιδο έφτιαξαν μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης Αττικής οι οποίοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Πρώτου Θέματος.

Δείτε το πρωτοσέλιδο των μαθητών

Με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους και με έντονη περιέργεια για το πώς «στήνεται» μια εφημερίδα και ένα ενημερωτικό site, έφηβοι μαθητές της Α', Β' και Γ' Γυμνασίου  επισκέφθηκαν το πρωί της Τρίτης τα γραφεία του «Πρώτου Θέματος».

Αρχικά, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους αρχισυντάκτες και τους συντάκτες του protothema.gr για τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας: πώς γράφονται και δημοσιεύονται οι ειδήσεις, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους, αλλά και πώς ιεραρχούνται στην κεντρική σελίδα.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες, καθεμία με διαφορετικό αντικείμενο: πολιτικό ρεπορτάζ, οικονομικό, ελεύθερο, αθλητικό και πολιτιστικό. Αφού όρισαν έναν «αρχισυντάκτη» σε κάθε ομάδα, πρότειναν ιδέες, συζήτησαν τα θέματα και κατέληξαν για ποιο θα γράψουν. Στο τέλος, κάθε ομάδα συνέταξε ένα κείμενο, έδωσε τον τίτλο του και επέλεξε τη φωτογραφία που θα το συνοδεύει.

Μαθητές και καθηγητές αποφάσισαν από κοινού ποια θέματα θα μπουν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και σε ποια θέση, και στη συνέχεια το υλικό εστάλη στο τυπογραφείο για εκτύπωση.
