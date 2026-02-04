«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή
«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή
Τα παιδικά του χρόνια και η αγάπη του για την Κρήτη
Βαρύ πέπλο πένθους έχει σκεπάσει τη Μεσαρά και ολόκληρη την Κρήτη για τον άδικο χαμό του 33χρονου επαγγελματία ψαρά Γιάννη Ρουσιδη που έχασε τη ζωή του στα παγιωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού, όταν το αλιευτικό στο οποίο επέβαινε ναυάγησε έπειτα από σφοδρή καταιγίδα.
Ο Γιάννης καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ήταν ένα παιδί της θάλασσας από τα πρώτα του χρόνια. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες έζησε εκεί μέχρι την ηλικία των 8 ετών, όμως η Κρήτη ήταν πάντα το πραγματικό του σπίτι.
Οι οικογενειακοί του φίλοι τον θυμούνται ως ένα ανέμελο παιδί που μεγάλωσε δίπλα στο κύμα «όταν ήμασταν παιδιά δεν θέλαμε να βγούμε από τη θάλασσα, παίζαμε ώρες πολλές στον Κόκκινο Πύργο» λέει φίλη της οικογένειας περιγράφοντας συγκινημένη εκείνα τα ανέμελα χρόνια.
«Ο Γιάννης μας έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του κι έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα» λέει ένας άλλος φίλος του 33χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2015 ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστόνη για να κυνηγήσει τα όνειρα του. Εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς, ένα επάγγελμα δύσκολο και επικίνδυνο, που όμως - όπως λέει η αδερφή του-τον γαλήνευε.
«Η θάλασσα τον ηρεμούσε. Παράλληλα, μεγάλο του πάθος ήταν και η πυγμαχία. Ήταν μαχητής στη ζωή αλλά με καλή καρδιά» είπε χαρακτηριστικά η αδερφή του στους δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με την ακτοφυλακή το σκάφος δεν εξέπεμψε το σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο πομπός έκτακτης ανάγκης.
Ο Γιάννης καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ήταν ένα παιδί της θάλασσας από τα πρώτα του χρόνια. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες έζησε εκεί μέχρι την ηλικία των 8 ετών, όμως η Κρήτη ήταν πάντα το πραγματικό του σπίτι.
Οι οικογενειακοί του φίλοι τον θυμούνται ως ένα ανέμελο παιδί που μεγάλωσε δίπλα στο κύμα «όταν ήμασταν παιδιά δεν θέλαμε να βγούμε από τη θάλασσα, παίζαμε ώρες πολλές στον Κόκκινο Πύργο» λέει φίλη της οικογένειας περιγράφοντας συγκινημένη εκείνα τα ανέμελα χρόνια.
«Ο Γιάννης μας έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του κι έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα» λέει ένας άλλος φίλος του 33χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2015 ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστόνη για να κυνηγήσει τα όνειρα του. Εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς, ένα επάγγελμα δύσκολο και επικίνδυνο, που όμως - όπως λέει η αδερφή του-τον γαλήνευε.
«Η θάλασσα τον ηρεμούσε. Παράλληλα, μεγάλο του πάθος ήταν και η πυγμαχία. Ήταν μαχητής στη ζωή αλλά με καλή καρδιά» είπε χαρακτηριστικά η αδερφή του στους δημοσιογράφους.
Πώς έχασε τη ζωή του στον ΑτλαντικόΤο μοιραίο συνέβη τα ξημερώματα της 30ης Ιανουαρίου, περίπου στις 6 το πρωί. Ο Γιάννης επέβαινε στο αλιευτικό σκάφος Lily Jean, μήκους 22 μέτρων όταν το σκάφος χάθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό.
Σύμφωνα με την ακτοφυλακή το σκάφος δεν εξέπεμψε το σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο πομπός έκτακτης ανάγκης.
Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας, εντοπίστηκαν συντρίμμια, όμως όπως έγινε γνωστό το σώμα του Γιάννη δεν βρέθηκε ποτέ και οι έρευνες ανεστάλησαν.
Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι που τον αγάπησαν θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κόκκινου Πύργου για το μνημόσυνο στη μνήμη του για να τον αποχαιρετήσουν με μια προσευχή και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Όπως ζήτησε η αδελφή του μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV «Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».
Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι που τον αγάπησαν θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κόκκινου Πύργου για το μνημόσυνο στη μνήμη του για να τον αποχαιρετήσουν με μια προσευχή και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Όπως ζήτησε η αδελφή του μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV «Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα