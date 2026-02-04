«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας, εντοπίστηκαν συντρίμμια, όμως όπως έγινε γνωστό το σώμα του Γιάννη δεν βρέθηκε ποτέ και οι έρευνες ανεστάλησαν.Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι που τον αγάπησαν θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κόκκινου Πύργου για το μνημόσυνο στη μνήμη του για να τον αποχαιρετήσουν με μια προσευχή και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Όπως ζήτησε η αδελφή του μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV «Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».