«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή
ΕΛΛΑΔΑ
Ψαράς Κρήτη Ατλαντικός Ωκεανός

«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή

Τα παιδικά του χρόνια και η αγάπη του για την Κρήτη

«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή
Λίνα Κεκέση
21 ΣΧΟΛΙΑ
Βαρύ πέπλο πένθους έχει σκεπάσει τη Μεσαρά και ολόκληρη την Κρήτη για τον άδικο χαμό του 33χρονου επαγγελματία ψαρά Γιάννη Ρουσιδη που έχασε τη ζωή του στα παγιωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού, όταν το αλιευτικό στο οποίο επέβαινε ναυάγησε έπειτα από σφοδρή καταιγίδα.

Ο Γιάννης καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ήταν ένα παιδί της θάλασσας από τα πρώτα του χρόνια. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες έζησε εκεί μέχρι την ηλικία των 8 ετών, όμως η Κρήτη ήταν πάντα το πραγματικό του σπίτι.

Οι οικογενειακοί του φίλοι τον θυμούνται ως ένα ανέμελο παιδί που μεγάλωσε δίπλα στο κύμα «όταν ήμασταν παιδιά δεν θέλαμε να βγούμε από τη θάλασσα, παίζαμε ώρες πολλές στον Κόκκινο Πύργο» λέει φίλη της οικογένειας περιγράφοντας συγκινημένη εκείνα τα ανέμελα χρόνια.

«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή

«Ο Γιάννης μας έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του κι έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα» λέει ένας άλλος φίλος του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2015 ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστόνη για να κυνηγήσει τα όνειρα του. Εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς, ένα επάγγελμα δύσκολο και επικίνδυνο, που όμως - όπως λέει η αδερφή του-τον γαλήνευε.

«Η θάλασσα τον ηρεμούσε. Παράλληλα, μεγάλο του πάθος ήταν και η πυγμαχία. Ήταν μαχητής στη ζωή αλλά με καλή καρδιά» είπε χαρακτηριστικά η αδερφή του στους δημοσιογράφους.

Κλείσιμο
«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή

Πώς έχασε τη ζωή του στον Ατλαντικό

Το μοιραίο συνέβη τα ξημερώματα της 30ης Ιανουαρίου, περίπου στις 6 το πρωί. Ο Γιάννης επέβαινε στο αλιευτικό σκάφος Lily Jean, μήκους 22 μέτρων όταν το σκάφος χάθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή το σκάφος δεν εξέπεμψε το σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο πομπός έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας, εντοπίστηκαν συντρίμμια, όμως όπως έγινε γνωστό το σώμα του Γιάννη δεν βρέθηκε ποτέ και οι έρευνες ανεστάλησαν.

«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή


Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι που τον αγάπησαν θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κόκκινου Πύργου για το μνημόσυνο στη μνήμη του για να τον αποχαιρετήσουν με μια προσευχή και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Όπως ζήτησε η αδελφή του μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ ΤV «Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

«Έφυγε κυνηγώντας το όνειρο του» λένε οι φίλοι του 33χρονου Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό, μνημόσυνο στη Μεσαρά την Κυριακή
Λίνα Κεκέση
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης