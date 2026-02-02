Εδώ πήγε σχολείο και στρατό, τον αγαπούσα, λέει η γιαγιά του Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό
«Εγώ τον μεγάλωσα. Ήταν καλό παιδί, εργατικό», λέει η γιαγιά του Γιάννη Ρουσανίδη, του 33χρονου επαγγελματία ψαρά που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό όταν το αλιευτικό Lily Jean ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής.
Το αλιευτικό μήκους 22 μέτρων χάθηκε την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το Lily Jean δεν εξέπεμψε σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη αλλά οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τον πομπό έκτακτης ανάγκης του σκάφους που στέλνει σήμα όταν έρθει σε επαφή με νερό. Παρά την κινητοποίηση των Αρχών, εντοπίστηκε μόνο μία σορός, συντρίμμια και μία άδεια σωστική λέμβος με την ακτοφυλακή να ανακοινώνει πως οι έρευνες σταματούν.
Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αμερική αλλά «μετά παντρεύτηκε η μάνα του τον γιο μου και ήρθαν στην Ελλάδα», όπως είπε η γιαγιά του στο STAR. Σύμφωνα με την γιαγιά, η οικογένεια είχε ήρθε στην Ελλάδα το 2000 και «μετά σκοτώθηκε ο γιος μου και έφυγαν πριν από 10 χρόνια. Έχουν φύγει όλοι, η μάνα του και τα παιδιά έχουν φύγει στην Αμερική».
«Τους άρεσε η Ελλάδα. Την Κρήτη την θεωρούν πατρίδα τους όλα τα παιδιά. Εδώ πήγε σχολείο, εδώ πήγε στρατιώτης. Ήταν πολύ καλό παιδί, με αγαπούσε και τον αγαπούσα», ανέφερε και είπε πως «δεν ήξερα ότι ο Γιάννης σε αυτό το καράβι (σσ Lily Jean)».
Η γιαγιά είπε πως είχε επικοινωνία με τον Γιάννη αφού «εδώ μεγάλωσε» και ανέφερε πως «δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω, δεν μπορώ να το πιστέψω».
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Γιάννης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη ζήτησε στο Κρήτη TV να μεταφερθεί το εξής μήνυμα: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».
Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλι δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένη» από το ναυάγιο του Lily Jean. «Οι ψαράδες και τα αλιευτικά σκάφη είναι βασικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του Gloucester και του Κέιπ Ανν και αυτή η τραγωδία γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε.
Το Gloucester, το παλαιότερο ενεργό αλιευτικό λιμάνι της Αμερικής, αποτέλεσε το σκηνικό για την ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ «Καταιγίδα», που αφορά το αλιευτικό σκάφος Andrea Gail και το πλήρωμά του που χάθηκαν στη θάλασσα.
