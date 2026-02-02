Εδώ πήγε σχολείο και στρατό, τον αγαπούσα, λέει η γιαγιά του Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό

Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αμερική αλλά «μετά παντρεύτηκε η μάνα του τον γιο μου και ήρθαν στην Ελλάδα» - Σύμφωνα με την γιαγιά, η οικογένεια είχε ήρθε στην Ελλάδα το 2000 και «μετά σκοτώθηκε ο γιος μου και έφυγαν πριν από 10 χρόνια»