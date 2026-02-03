Θεσσαλονίκη: Βίντεο από διάρρηξη σε κατάστημα καφέ στον Εύοσμο, έκλεψαν μηχάνημα αξίας 4.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από διάρρηξη σε κατάστημα καφέ στον Εύοσμο, έκλεψαν μηχάνημα αξίας 4.000 ευρώ

Οι δράστες παραβίασαν τα πτυσσόμενα φύλλα της τζαμαρίας, αφαιρώντας τον πίρο, και ο ένας από τους δύο εισήλθε στο κατάστημα

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από διάρρηξη σε κατάστημα καφέ στον Εύοσμο, έκλεψαν μηχάνημα αξίας 4.000 ευρώ
Στόχος διαρρηκτών έγινε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Η λεία μάλιστα των διαρρηκτών ήταν μια συσκευή που φτιάχνει... αφρόγαλο αξίας 4.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, που δημοσιεύει το μέσο Voria.gr, καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις δύο ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έξω από το κατάστημα.

Αρχικά πραγματοποιούν σύντομη κατόπτευση του χώρου και στη συνέχεια κινούνται με ταχύτητα, δείχνοντας να γνωρίζουν καλά τη διαρρύθμιση και τα σημεία πρόσβασης.

Οι δράστες παραβίασαν τα πτυσσόμενα φύλλα της τζαμαρίας, αφαιρώντας τον πίρο, και ο ένας από τους δύο εισήλθε στο κατάστημα. Κατευθύνθηκε προς το ταμείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει χρήματα, ενώ ο συναγερμός είχε ήδη ενεργοποιηθεί.

Κατά την αποχώρησή του, άρπαξε τη συσκευή που κάνει το αφρόγαλο, την οποία παρέδωσε στον συνεργό του για να μπορέσει να εξέλθει από το κατάστημα. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες τράπηκαν σε φυγή, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο που τους περίμενε σε κοντινή απόσταση.

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε καφέ στον Εύοσμο
