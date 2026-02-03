Θεσσαλονίκη: Βίντεο από διάρρηξη σε κατάστημα καφέ στον Εύοσμο, έκλεψαν μηχάνημα αξίας 4.000 ευρώ

Οι δράστες παραβίασαν τα πτυσσόμενα φύλλα της τζαμαρίας, αφαιρώντας τον πίρο, και ο ένας από τους δύο εισήλθε στο κατάστημα