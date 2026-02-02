Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Έξι νεκροί και 480 τραυματίες σε 433 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική, τι δείχνουν τα στοιχεία
Έξι νεκροί και 480 τραυματίες σε 433 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική, τι δείχνουν τα στοιχεία
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ καταγράφεται μείωση κατά 25% στα θανατηφόρα τροχαία σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025
Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 480 τραυματίστηκαν σε 433 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο σε όλη την Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Από τους τραυματίες, οι 8 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 472 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, καταγράφεται μείωση κατά 25% στα θανατηφόρα τροχαία σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, στοιχείο που αποδίδεται στις στοχευμένες δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης.
Την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών ενεργειών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν συνολικά 31.499 παραβάσεις, εκ των οποίων 173 συνιστούσαν πλημμελήματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Βεβαιώθηκαν 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 41 εξ αυτών σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς και 2.213 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
Παράλληλα, καταγράφηκαν 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 657 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 1.361 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 1.880 για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Τέλος, οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη βεβαίωση 43 παραβάσεων για επικίνδυνους ελιγμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Από τους τραυματίες, οι 8 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ 472 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ, καταγράφεται μείωση κατά 25% στα θανατηφόρα τροχαία σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, στοιχείο που αποδίδεται στις στοχευμένες δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης.
Την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών ενεργειών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν συνολικά 31.499 παραβάσεις, εκ των οποίων 173 συνιστούσαν πλημμελήματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Βεβαιώθηκαν 1.055 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με 41 εξ αυτών σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς και 2.213 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
Παράλληλα, καταγράφηκαν 299 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 657 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 1.361 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 1.880 για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Τέλος, οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη βεβαίωση 43 παραβάσεων για επικίνδυνους ελιγμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα