To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Σαρλότ Κασιράγκι
Το τραύμα της πριγκίπισσας του Μονακό
Με το πρώτο της βιβλίο «Η Ρωγμή» η κόρη της Καρολίνας αποκαλύπτει τις πληγές κάτω από το πέπλο μυστηρίου που την περιβάλλει

Ειρήνη Ζαρίφη
Η ψυχολόγος του διαστήματος
Από την Πολωνία στην Ιαπωνία και τα σαλόνια της ελίτ, η απόγονος των Εμπειρίκων και των Μπενάκηδων γυρίζει τον κόσμο από μωρό και σπουδάζει την ψυχολογία εκείνων που ταξιδεύουν στο σύμπαν

Μιχάλης Δέλτα
«Ο γραπτός λόγος είναι η νέα μουσική»
Ο πρωτοπόρος της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και πολυγραφότατος συγγραφέας σε μια συζήτηση για τους ήχους, τις λέξεις και τη δύναμη του να μένεις παρών όταν όλα γύρω σου αλλάζουν

20 Εντουάρντο Γκερέρο
Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα
Το σύγχρονο πρόσωπο του εκρηκτικού χορού υπόσχεται πως μέσα από τις παραστάσεις του στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα φύγουμε με την πληρότητα που μόνο η υψηλή τέχνη ξέρει να γεννάει

Ακόμα:

Τεγιάνα Τέιλορ
Η νέα άφιξη στο Χόλιγουντ

Ηλέκτρα Μπαρούτα
Με αλήθεια & πάθος στη σκηνή

Ελιοτ Ερβιτ
Ανέκδοτες αναμνήσεις του 20ού αιώνα

Fashionphile
Οι most wanted τσάντες όλων των εποχών

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
