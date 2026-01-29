To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Το τραύμα της πριγκίπισσας του ΜονακόΜε το πρώτο της βιβλίο «Η Ρωγμή» η κόρη της Καρολίνας αποκαλύπτει τις πληγές κάτω από το πέπλο μυστηρίου που την περιβάλλειΗ ψυχολόγος του διαστήματοςΑπό την Πολωνία στην Ιαπωνία και τα σαλόνια της ελίτ, η απόγονος των Εμπειρίκων και των Μπενάκηδων γυρίζει τον κόσμο από μωρό και σπουδάζει την ψυχολογία εκείνων που ταξιδεύουν στο σύμπαν«Ο γραπτός λόγος είναι η νέα μουσική»Ο πρωτοπόρος της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και πολυγραφότατος συγγραφέας σε μια συζήτηση για τους ήχους, τις λέξεις και τη δύναμη του να μένεις παρών όταν όλα γύρω σου αλλάζουνΟ μάγος του φλαμένκο στην ΑθήναΤο σύγχρονο πρόσωπο του εκρηκτικού χορού υπόσχεται πως μέσα από τις παραστάσεις του στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα φύγουμε με την πληρότητα που μόνο η υψηλή τέχνη ξέρει να γεννάειΑκόμα:Η νέα άφιξη στο ΧόλιγουντΜε αλήθεια & πάθος στη σκηνήΑνέκδοτες αναμνήσεις του 20ού αιώναΟι most wanted τσάντες όλων των εποχώνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.