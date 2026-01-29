Έργα ασφαλτόστρωσης το καλοκαίρι εξετάζονται ως πιθανή αιτία για τις τρύπες στους σωλήνες και τη διαρροή προπανίου στη Βιολάντα

Η Πυροσβεστική έπειτα από επισταμένη έρευνα κατέληξε σε πολύμηνη διαρροή προπάνιου, έλλειψη αισθητήρων και κρίσιμα κενά στους ελέγχους - Τα ερωτήματα που καθορίζουν τις ευθύνες για τον θάνατο των πέντε εργαζομένων γυναικών