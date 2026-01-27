Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ: «Οι εκδρομές ακυρώνονται, ανοιχτή αύριο η Τούμπα»
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΟΚ Ρουμανία Δυστύχημα

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ: «Οι εκδρομές ακυρώνονται, ανοιχτή αύριο η Τούμπα»

Διαβάστε τι αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ  μετά την τραγωδία στη Ρουμανία

Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ: «Οι εκδρομές ακυρώνονται, ανοιχτή αύριο η Τούμπα»
Aνακοίνωση εξέδωσαν αργά το βράδυ οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει οπαδός του Δικεφάλου στο Groupama Stadium, ακυρώνοντας τις όποιες εκδρομές είχαν προγραμματιστεί, ενώ όσοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι ήδη έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.

