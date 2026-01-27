Οικογενειακό δράμα στην Κρήτη με 8 αδερφάκια που ζουν στο Βενιζέλειο: Οι γονείς τους καταδικασμένοι για κακοποίηση, καταγγελία εις βάρος και του παππού
Οικογενειακό δράμα στην Κρήτη με 8 αδερφάκια που ζουν στο Βενιζέλειο: Οι γονείς τους καταδικασμένοι για κακοποίηση, καταγγελία εις βάρος και του παππού
Αρχικά, τα παιδιά είχαν ανατεθεί στη φροντίδα της γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα, όμως εκείνη σύντομα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει - Στη συνέχεια ανέλαβε τη φροντίδα τους ο παππούς και είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο βρίσκονται οκτώ αδερφάκια από το Ηράκλειο Κρήτης, σχεδόν δύο μήνες μετά τη σύλληψη των γονέων τους για κακοποίηση και μετά την κατηγορία εις βάρος του παππού τους για ενδοοικογενειακή βία.
Αρχικά, τα παιδιά είχαν ανατεθεί στη φροντίδα της γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα, όμως εκείνη σύντομα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει, σύμφωνα με το neakriti.gr. Στη συνέχεια, κατέφτασε ο παππούς από την Κύπρο -από την πλευρά της μητέρας- για να αναλάβει την επιμέλειά τους. Ωστόσο ο 60χρονος παππούς είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας.
Συγκεκριμένα, το ανήλικο παιδί φέρεται να κατήγγειλε τον 60χρονο για χειροδικία (χαστούκι), σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, τα οκτώ παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, φιλοξενούνται πλέον στο Βενιζέλειο, χωρίς συγγενείς να μπορούν να τα φροντίσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου είχε κρίνει ένοχους τους γονείς των παιδιών, τον 45χρονο Κρητικό πατέρα και την 33χρονη μάνα από την Κύπρο, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Η ποινή φυλάκισης που τους επιβλήθηκε είναι 2 χρόνια και 6 μήνες για τον πατέρα και 7 χρόνια και τρεις μήνες για τη μητέρα.
Η υπόθεση κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς τους ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε αρχικά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι γονείς, 45χρονος πατέρας και 33χρονη μητέρα, κατηγορήθηκαν για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τα πέντε παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι από προηγούμενο γάμο της μητέρας.
Στο πλαίσιο των ερευνών, όλα τα παιδιά εξετάστηκαν από ιατροδικαστή. Ο συνήγορος των γονέων, Αλέξανδρος Φουκαράκης, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για κακοποίηση, αλλά για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις χωρίς σωματική βλάβη, και απέδωσε την τελευταία καταγγελία σε σκοπιμότητα τρίτων.
Ωστόσο, το Χαμόγελο του Παιδιού επισήμανε ότι οι ανήλικοι έχουν υποστεί κατά το παρελθόν σοβαρά περιστατικά, όπως κατανάλωση υπνωτικών χαπιών από μικρό παιδί και εγκαύματα σε νήπιο, ενώ καταγράφηκαν και συχνές εντάσεις και επιθετικές συμπεριφορές στο οικογενειακό πλαίσιο. Η οργάνωση ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για να προστατευθούν τα παιδιά και να μπει τέλος σε αυτήν την κατάσταση.
Αρχικά, τα παιδιά είχαν ανατεθεί στη φροντίδα της γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα, όμως εκείνη σύντομα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει, σύμφωνα με το neakriti.gr. Στη συνέχεια, κατέφτασε ο παππούς από την Κύπρο -από την πλευρά της μητέρας- για να αναλάβει την επιμέλειά τους. Ωστόσο ο 60χρονος παππούς είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας.
Συγκεκριμένα, το ανήλικο παιδί φέρεται να κατήγγειλε τον 60χρονο για χειροδικία (χαστούκι), σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, τα οκτώ παιδιά της οικογένειας, ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, φιλοξενούνται πλέον στο Βενιζέλειο, χωρίς συγγενείς να μπορούν να τα φροντίσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου είχε κρίνει ένοχους τους γονείς των παιδιών, τον 45χρονο Κρητικό πατέρα και την 33χρονη μάνα από την Κύπρο, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Η ποινή φυλάκισης που τους επιβλήθηκε είναι 2 χρόνια και 6 μήνες για τον πατέρα και 7 χρόνια και τρεις μήνες για τη μητέρα.
Ένοχοι οι γονείς για ενδοοικογενειακή βία
Η υπόθεση κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς τους ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε αρχικά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι γονείς, 45χρονος πατέρας και 33χρονη μητέρα, κατηγορήθηκαν για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τα πέντε παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι από προηγούμενο γάμο της μητέρας.
Η υπόθεση της κακοποίησης
Στο πλαίσιο των ερευνών, όλα τα παιδιά εξετάστηκαν από ιατροδικαστή. Ο συνήγορος των γονέων, Αλέξανδρος Φουκαράκης, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για κακοποίηση, αλλά για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις χωρίς σωματική βλάβη, και απέδωσε την τελευταία καταγγελία σε σκοπιμότητα τρίτων.
Ωστόσο, το Χαμόγελο του Παιδιού επισήμανε ότι οι ανήλικοι έχουν υποστεί κατά το παρελθόν σοβαρά περιστατικά, όπως κατανάλωση υπνωτικών χαπιών από μικρό παιδί και εγκαύματα σε νήπιο, ενώ καταγράφηκαν και συχνές εντάσεις και επιθετικές συμπεριφορές στο οικογενειακό πλαίσιο. Η οργάνωση ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για να προστατευθούν τα παιδιά και να μπει τέλος σε αυτήν την κατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα