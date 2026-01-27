Οικογενειακό δράμα στην Κρήτη με 8 αδερφάκια που ζουν στο Βενιζέλειο: Οι γονείς τους καταδικασμένοι για κακοποίηση, καταγγελία εις βάρος και του παππού

Αρχικά, τα παιδιά είχαν ανατεθεί στη φροντίδα της γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα, όμως εκείνη σύντομα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να τα αναθρέψει - Στη συνέχεια ανέλαβε τη φροντίδα τους ο παππούς και είναι πλέον κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της 13χρονης κόρης της οικογένειας