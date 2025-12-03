Από το 2022 είχε ενημερώσει το Χαμόγελο του Παιδιού για την κακοποίηση των 8 παιδιών στο Ηράκλειο, ένα εξ αυτών είχε πάρει 6 ηρεμιστικά και μπήκε στη ΜΕΘ