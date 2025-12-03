Από το 2022 είχε ενημερώσει το Χαμόγελο του Παιδιού για την κακοποίηση των 8 παιδιών στο Ηράκλειο, ένα εξ αυτών είχε πάρει 6 ηρεμιστικά και μπήκε στη ΜΕΘ
Ανακοίνωση εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης των 8 ανήλικων παιδιών στο Ηράκλειο από τους γονείς τους.
Όπως τονίζεται, την 1η Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των 8 παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου.
Αναλυτικά:
- στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»,
- στις 12 Μαΐου 2022,
- στις 4 Ιουνίου 2024,
- στις 12 Μαΐου 2025.
Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.
Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:
- στις 19 Ιανουαρίου 2025
- στις 9 Νοεμβρίου 2025
Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.
