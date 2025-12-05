Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ζευγάρι Κακοποίηση ανηλίκων Φυλακή

Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο

Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους

Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους στο Ηράκλειο Κρήτης.

 Στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ η 32χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε επτά έτη και τρεις μήνες, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Το ζευγάρι, μεγαλώνει οκτώ παιδιά, ηλικίας 2 έως 15 ετών. Πέντε από αυτά προέρχονται από τον κοινό τους γάμο και τρία από προηγούμενη σχέση της μητέρας.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας προέκυψε έπειτα από νέα ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το οποίο είχε λάβει άλλη μία καταγγελία για κακοποίηση, πρόκειται για την πέμπτη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, για προηγούμενα περιστατικά έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες από την Ασφάλεια Ηρακλείου, μεταξύ άλλων και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους.

Οι γονείς εξακολουθούν να αρνούνται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ασκήσει κακοποιητική συμπεριφορά. Αντιθέτως, ισχυρίζονται πως φροντίζουν τα παιδιά τους όσο καλύτερα μπορούν, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Ο ισχυρισμός τους περιλαμβάνει επίσης ότι η τελευταία καταγγελία, η οποία αφορά περιστατικό με την 15χρονη κόρη, έγινε από γειτόνισσα με συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης