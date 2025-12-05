Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο

Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους