Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο
Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του στο Ηράκλειο
Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους
Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ η 32χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε επτά έτη και τρεις μήνες, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το ζευγάρι, μεγαλώνει οκτώ παιδιά, ηλικίας 2 έως 15 ετών. Πέντε από αυτά προέρχονται από τον κοινό τους γάμο και τρία από προηγούμενη σχέση της μητέρας.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας προέκυψε έπειτα από νέα ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το οποίο είχε λάβει άλλη μία καταγγελία για κακοποίηση, πρόκειται για την πέμπτη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, για προηγούμενα περιστατικά έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες από την Ασφάλεια Ηρακλείου, μεταξύ άλλων και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους.
Οι γονείς εξακολουθούν να αρνούνται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ασκήσει κακοποιητική συμπεριφορά. Αντιθέτως, ισχυρίζονται πως φροντίζουν τα παιδιά τους όσο καλύτερα μπορούν, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Ο ισχυρισμός τους περιλαμβάνει επίσης ότι η τελευταία καταγγελία, η οποία αφορά περιστατικό με την 15χρονη κόρη, έγινε από γειτόνισσα με συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
Στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, ενώ η 32χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε επτά έτη και τρεις μήνες, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Το ζευγάρι, μεγαλώνει οκτώ παιδιά, ηλικίας 2 έως 15 ετών. Πέντε από αυτά προέρχονται από τον κοινό τους γάμο και τρία από προηγούμενη σχέση της μητέρας.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας προέκυψε έπειτα από νέα ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το οποίο είχε λάβει άλλη μία καταγγελία για κακοποίηση, πρόκειται για την πέμπτη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, για προηγούμενα περιστατικά έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες από την Ασφάλεια Ηρακλείου, μεταξύ άλλων και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
Μέχρι να αποφασίσει η αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την οριστική επιμέλεια, τα παιδιά φιλοξενούνται από τη γιαγιά και τη θεία τους.
Οι γονείς εξακολουθούν να αρνούνται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ασκήσει κακοποιητική συμπεριφορά. Αντιθέτως, ισχυρίζονται πως φροντίζουν τα παιδιά τους όσο καλύτερα μπορούν, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Ο ισχυρισμός τους περιλαμβάνει επίσης ότι η τελευταία καταγγελία, η οποία αφορά περιστατικό με την 15χρονη κόρη, έγινε από γειτόνισσα με συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα