Φοιτητές από τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία στα Ιωάννινα
12 αλλοδαποί φοιτητές συμμετέχουν σε διεθνές πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Καθημερινά μαθήματα ελληνικών, βιωματικές δράσεις, επισκέψεις σε τόπους ενδιαφέροντος στην Ήπειρο
Ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού υλοποιεί αυτό το διάστημα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών από την Αυστραλία και τη Nότια Κορέα, ενισχύοντας τη διεθνή του εξωστρέφεια και τον ρόλο του ως κέντρου εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανταλλαγής.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με τη βιωματική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και να γνωρίσουν την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την Ήπειρο να αποτελεί τον βασικό χώρο υλοποίησης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Macquarie Greek Foundation, έναν φορέα που στηρίζει διαχρονικά τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας στο εξωτερικό. Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ξενοφών Μπήτσικας, Πρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Μάθησης, ενώ ακαδημαϊκά υπεύθυνη είναι η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη.
Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού πραγματοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 60 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας για αρχάριους ενήλικες σπουδαστές, με καθημερινά μαθήματα, καθώς και δέκα ημέρες βιωματικών δράσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και περιοχές ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Ήπειρο και ευρύτερα.
«Θα περιέγραφα την εμπειρία μου μέχρι στιγμής ως πολύ έντονη αλλά και πραγματικά απολαυστική. Το να βρίσκομαι συνεχώς περιτριγυρισμένος από τη γλώσσα και τον πολιτισμό, καθώς και σε τόσο κοντινή επαφή με τους συνομηλίκους μου, είναι κάτι καινούργιο και συναρπαστικό για μένα!» δηλώνει ο Τσάρλι που είναι ένας από τους φοιτητές του προγράμματος.
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε αυτά τα εξαιρετικά παιδιά σε ένα πρόγραμμα που συνδέει το Πανεπιστήμιό μας με την Αυστραλία. Η φιλομάθειά τους, η αγάπη τους για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα, αλλά και ο ενθουσιασμός τους για την Ήπειρο, μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη, είναι μία πολύ όμορφη στιγμή για το Κέντρο Γλώσσας και το Πανεπιστήμιό μας» τονίζει η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής κ. Ν. Τσιτσανούδη, η οποία αυτό το διάστημα οργανώνει το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Σίδνεϊ, με τίτλο «Η Ελληνική Γλώσσα στην Αυστραλία: από τη μνήμη στο μέλλον».
Τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους φοιτητές από την Αυστραλία και την Κορέα έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Άννα Δούβαλη, Αναστασία Γιαννίκου και Αθηνά Βούρβου. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες διαμένουν στον ξενώνα του ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος», στον ίδιο χώρο όπου διεξάγονται τα μαθήματα, σε πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια υψηλών προδιαγραφών, με πλήρη σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, έχει προβλεφθεί πλήρης γραμματειακή και εκπαιδευτική υποστήριξη, καθώς και πρόσθετες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, μετά την ολοκλήρωση της παραμονής τους στα Ιωάννινα, να αποχωρήσουν με ουσιαστικές γλωσσικές γνώσεις και εμπειρίες που θα τους συνδέσουν διαχρονικά με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.
