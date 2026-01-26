Διάσωση από αυτοκίνητο στο ρέμα Βάρδα που υπερχείλισε, δείτε βίντεο
Διάσωση από αυτοκίνητο στο ρέμα Βάρδα που υπερχείλισε, δείτε βίντεο

Οι βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Βάρδα, μεταξύ Πικερμίου και Σπάτων

Προβλήματα σε περιοχές της Αττικής προκάλεσε η βροχόπτωση που χτύπησε το μεσημέρι το Λεκανοπέδιο. Στο Πικέρμι δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, το ρέμα Βάρδα, μεταξύ Πικερμίου και Σπάτων υπερχείλισε και παρέσυρε οχήματα. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο άτομα μέσα από ΙΧ.

Δείτε βίντεο:

Διάσωση εγκλωβισμένου στο Πικέρμι

Διάσωση εγκλωβισμένου στο Πικέρμι (1)

Διακοπή κυκλοφορίας

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του λεκανοπεδίου.

