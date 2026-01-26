Διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών στη Λέρο, δείτε βίντεο
Διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών στη Λέρο, δείτε βίντεο

Σε εξειδικευμένο κέντρο στην Αθήνα μεταφέρθηκε το εξαντλημένο θηλαστικό

Σε κρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκε μια νεογέννητη φώκια ηλικίας περίπου 30 ημερών στους Λειψούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την επιβίωσή της.

Το μικρό θηλαστικό, άγνωστο πώς και κάτω από ποιες συνθήκες απομακρύνθηκε από τη μητέρα του, ζύγιζε μόλις 12 κιλά, όταν το φυσιολογικό βάρος για την ηλικία του θα έπρεπε να αγγίζει τα 25 κιλά, γεγονός που μαρτυρά την εξάντληση και τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το lerosnews.gr ο κτηνίατρος Μιχάλης Κοντραφούρης και η κτηνίατρος Νεφέλη Κοντραφούρη από το κτηνιατρικό κέντρο Λέρου έδωσαν πραγματική μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, προσφέροντας πολύτιμη φροντίδα και στήριξη στις πιο κρίσιμες ώρες.

Λέρος: Διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών - Αγώνας ζωής για να σωθεί


Χθες, η μικρή φώκια μεταφέρθηκε με πλοίο στην Αθήνα ώστε να λάβει εξειδικευμένη περίθαλψη. Όλοι πλέον ελπίζουν ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να συνεχίσει τη ζωή της.
