Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Φώκιες εμφανίστηκαν σε λιμάνι της Εύβοιας, δείτε βίντεο
Φώκιες εμφανίστηκαν σε λιμάνι της Εύβοιας, δείτε βίντεο
Η παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών προκάλεσε ενθουσιασμό σε κατοίκους και επισκέπτες
Ένα σπάνιο θέαμα καταγράφηκε στο λιμάνι του Αλμυροποτάμου στη Νότια Εύβοια, όταν δύο μεγάλες φώκιες εμφανίστηκαν στα νερά της περιοχής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο.
Τα δύο θαλάσσια θηλαστικά κινήθηκαν για αρκετή ώρα μέσα στο λιμάνι, κολυμπώντας κοντά σε αγκυροβολημένα σκάφη και γινόμενα ορατά από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι παρακολούθησαν την παρουσία τους από μικρή απόσταση.
Σύμφωνα το evima.gr, οι φώκιες έδειχναν ήρεμες και εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση ή κάποιο περιστατικό, ενώ η εμφάνισή τους προκάλεσε θαυμασμό και θετικά σχόλια.
Τα δύο θαλάσσια θηλαστικά κινήθηκαν για αρκετή ώρα μέσα στο λιμάνι, κολυμπώντας κοντά σε αγκυροβολημένα σκάφη και γινόμενα ορατά από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι παρακολούθησαν την παρουσία τους από μικρή απόσταση.
Σύμφωνα το evima.gr, οι φώκιες έδειχναν ήρεμες και εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση ή κάποιο περιστατικό, ενώ η εμφάνισή τους προκάλεσε θαυμασμό και θετικά σχόλια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα