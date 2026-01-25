Φώκιες εμφανίστηκαν σε λιμάνι της Εύβοιας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Φώκιες

Φώκιες εμφανίστηκαν σε λιμάνι της Εύβοιας, δείτε βίντεο

Η παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών προκάλεσε ενθουσιασμό σε κατοίκους και επισκέπτες

Ένα σπάνιο θέαμα καταγράφηκε στο λιμάνι του Αλμυροποτάμου στη Νότια Εύβοια, όταν δύο μεγάλες φώκιες εμφανίστηκαν στα νερά της περιοχής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Τα δύο θαλάσσια θηλαστικά κινήθηκαν για αρκετή ώρα μέσα στο λιμάνι, κολυμπώντας κοντά σε αγκυροβολημένα σκάφη και γινόμενα ορατά από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι παρακολούθησαν την παρουσία τους από μικρή απόσταση.

Σύμφωνα το evima.gr, οι φώκιες έδειχναν ήρεμες και εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση ή κάποιο περιστατικό, ενώ η εμφάνισή τους προκάλεσε θαυμασμό και θετικά σχόλια.

