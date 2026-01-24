Η στιγμή που ο 32χρονος Αλβανός τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της Jacky.O: Δείτε βίντεο

Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει ως συνεργό και μια 44χρονη Ελληνίδα, μετά τη σύλληψη των δύο Αλβανών την Πέμπτη στο Κερατσίνι





Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλες σοβαρές παραβάσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη Ελληνίδα, που κατηγορείται για συνέργεια στην έκρηξη και παραχώρηση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή.



Βίντεο από τη στιγμή που ο 32χρονος τοποθετεί τον εκρητικό μηχανισμό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον μηχανισμό, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα που τον ανέμενε ο 41χρονος, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε και βίντεο από τη στιγμή αυτή, με τον δράστη να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με μάσκα και φορώντας κουκούλα, ενώ στο ένα χέρι έχει το κινητό του και στο άλλο την καφέ χάρτινη σακούλα που περιείχε τον εκρηκτικό μηχανισμό.





Παράλληλα, στη δημοσιότητα ήρθε και βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης στη ντισκοτέκ που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας κοντινής επιχείρησης.



Επιπλέον, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, μαχαίρι, ρουχισμός και συσκευή τηλεχειρισμού, ενώ ο 41χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:



Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (Α.Ε.Μ.), που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου, καθώς και την πρόκληση υλικών ζημιών.



Για την υπόθεση, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη (22/1), στο Κερατσίνι, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 41 και 32 ετών.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.



Παράλληλα, όπως προέκυψε, σε βάρος ενός απ’ τους συλληφθέντες, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής, ληστεία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια σε έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού που συλλέχθηκε, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των ανωτέρω συλληφθέντων, ως φυσικών αυτουργών της έκρηξης στο κατάστημα.



Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι, αφού στάθμευσαν όχημα πλησίον του καταστήματος, ο 32χρονος προσέγγισε το κατάστημα πεζός και στη συνέχεια, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ακολούθως, επιβιβάσθηκε εκ νέου στο όχημα, -όπου τον ανάμενε ο 41χρονος- και διέφυγαν.



Περαιτέρω προέκυψε ότι, το όχημα που χρησιμοποίησαν οι φυσικοί αυτουργοί της πράξης είχε παραχωρηθεί σε αυτούς από τη 44χρονη συνεργό τους.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



- αναδιπλούμενο μαχαίρι,

- 8 κινητά τηλέφωνα,

- συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη,

- 2 τετράδια με σημειώσεις,

- ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της έκρηξης, καθώς και

- το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης της πράξης.



Σημειώνεται ότι κατά την επιχείρηση, ο 41χρονος εντοπίστηκε σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, όπου προσπάθησε να κρυφτεί. Κατά την προσέγγιση και την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αυτός αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, πλην όμως κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.



Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για –κατά περίπτωση- κλοπή, ασέλγεια, ληστεία, απάτη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.