Παραδόθηκε σε κυκλοφορία ο οδικός άξονας «Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» της Εγνατίας, στο ύψος της Ξάνθης
Πρόκειται για έναν δρόμο μήκους 8 χιλιομέτρων και ίσως το δυσκολότερο τεχνικά τμήμα του κάθετου οδικού άξονα 70 της Εγνατίας Οδού

Παραδόθηκε τις προηγούμενες μέρες στην κυκλοφορία το οδικό έργο που συνδέει το Δημάριο με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ένας δρόμος μήκους 8 χιλιομέτρων και ίσως το δυσκολότερο τεχνικά τμήμα του κάθετου οδικού άξονα 70 της Εγνατίας Οδού.

Πρόκειται για τον κάθετο άξονα «Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», ο οποίος αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας, επί του διαδρόμου Βαλτικής - Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου.



«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας, το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» δήλωσε -κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου

Το τμήμα «Δημάριο - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» έχει μήκος 8 χλμ. περίπου και συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια - βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης.

Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 χιλιόμετρα/ώρα, λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου. Επιπλέον, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τεχνική αποκατάσταση των προσβάσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατοικίες του οικισμού του Δημαρίου.

