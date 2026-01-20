Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Μενίδι: 37χρονος που ήθελε να κλέψει χαλκό από καλώδια έβαλε τη φωτιά στο εργοστάσιο, δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας
Ο 37χρονος έκαιγε καλώδια για 20 λεπτά - Οι ισχυροί άνεμοι φούντωσαν τις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί το εργοστάσιο τα ξημερώματα της Δευτέρας
Μια αποτυχημένη απόπειρα κλοπής βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε το εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι χθες τα ξημερώματα προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές σε ακόμη δύο επιχειρήσεις.
Δράστης είναι ένας 37χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι και ομολόγησε πως προκάλεσε τη φωτιά στην προσπάθειά του να κλέψει κάποια καλώδια από την αποθήκη.
Ο δράστης ανέφερε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και αφού έκλεψε τα καλώδια άναψε φωτιά στο προαύλιο και τα έκαψε προκειμένου να κρατήσει μόνο το χαλκό.
Η φωτιά, ωστόσο, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν και στα διπλανά κτίρια, μια αποθήκη με υφάσματα και ένα συνεργείο αυτοκινήτων.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που «πρόδωσε» το δράστη και παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται ο 37χρονος να φτάνει με ένα ποδήλατο στην οδό Κατάρα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο.
Το ρολόι γράφει 00.39 και μια κάμερα ασφαλείας τον καταγράφει να κουβαλά στο τιμόνι του ποδηλάτου ένα βαλιτσάκι με διαρρηκτικά εργαλεία με τα οποία κατάφερε να ανοίξει την πόρτα της αποθήκης με τα πλαστικά.
Στη συνέχεια, έβαλε τη φωτιά και άρχισε να καίει τα καλώδια για 20 λεπτά μέχρι να απομονώσει τα μεταλλικά κομμάτια.
Κατόπιν, φόρτωσε τα κλοπιμαία σε να κάδο απορριμμάτων και προσπάθησε να τα πάρει μαζί του αλλά η φωτιά είχε ήδη πάρει διαστάσεις και έτσι τα παράτησε και έφυγε.
Η κάμερα τον έχει καταγράψει και κατά τη διαφυγή του όπου φαίνεται να κινείται με το ποδήλατο προς την αντίθετη κατεύθυνση έχοντας αφήσει το βαλιτσάκι με τα διαρρηκτικά εργαλεία στο εργοστάσιο.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 37χρονος είναι πρόσωπο γνωστό στις Αρχές καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί τέσσερις φορές για κλοπές ενώ έχει απασχολήσει και για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ίδιο άτομο που πριν από μερικές ημέρες λήστεψε έναν ανήλικο στο κέντρο του Μενιδίου ενώ παλαιότερα φέρεται να είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε μια γυναίκα στην ίδια περιοχή.
