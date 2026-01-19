Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι: Ήχησε 112 στην περιοχή, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβεστικά οχήματα με 42 πυροσβέστες - «Θα κάνουμε πολλές ώρες μας είπαν από την πυροσβεστική» δήλωσε αντιδήμαρχος
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, με την πυρκαγιά να παίρνει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Στην περιοχή ήχησε το 112 προκείμενου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες οχήματα του ΟΤΑ. Λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.
Οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενα κτίρια.
Αντιδήμαρχος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι έχουν υποστεί ζημιές άλλες δύο επιχειρήσεις, η μια με υφάσματα
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026
Ολοσχερής καταστροφή του εργοστασίουΠαρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το εργοστάσιο πλαστικών, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.
Άγνωστα τα αίτια της φωτιάςΜέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ενώ για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι οι φλόγες εμφανίστηκαν αφού κάποιο επιχειρήσαν να κλέψουν το εργοστάσιο και έβαλαν φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους.
Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
