Έρχονται περισσότερες από 16.500 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ
3.806 θέσεις αφορούν στον τομέα της Υγείας - Όλα όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου
16.739 θέσεις θα προκηρυχθούν και θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο 2026.
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, «οι θέσεις αφορούν κυρίως στον τομέα της υγείας (νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα αφορούν υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όλη τη γκάμα των κλάδων και ΑμεΑ».
Αναλυτικά, οι 6.290 θέσεις θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025.
«Οι επιτυχόντες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και διοριστέοι. Το πόσοι θα είναι διοριστέοι καθορίζεται από τους από τις ανάγκες του δημοσίου και τις δημοσιονομικές δυνατότητες», τόνισε.
Σχετικά με το τι γίνεται με τους επιτυχόντες που μετείχαν και ήταν πάνω από τη βάση, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε πως, «εκκρεμούν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έχουν βγει τα προσωρινά και πιστεύω τον Μάρτιο να βγουν τα οριστικά».
Ανακοίνωσε πως ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει το 2027 ενώ, σχετικά με πιθανές αλλαγές, είπε πως: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για αλλαγές επί της διαδικασίας στο 27. Σκεφτόμαστε να επιμηκύνουμε το χρόνο του διαγωνισμού, να γίνει ένα μέρος της κανονικότητας του ΑΣΕΠ. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να εξαγγείλω κάτι (…)», εξήγησε.
