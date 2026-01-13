Αγροτοσυνδικαλιστές και από τα «σκληρά» μπλόκα Νίκαιας και Καρδίτσας στη συνάντηση με Μητσοτάκη - Πού θα κλείσουν δρόμους

«Έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη για τις 15:00 συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι διεργασίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες παραμένουν πυκνές, καθώς οριστικοποιείται η τελική σύνθεση της επιτροπής που θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, οι «σκληροί» αγροτοσυνδικαλιστές επαναφέρουν τα κλεισίματα των εθνικών δρόμων - όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται να κλείσουν για 3 ώρες την εθνική οδό στο ύψος της Νίκαιας και των Μαλγάρων.Ωστόσο, παρά το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων ημερών και τις δημόσιες συγκρούσεις γύρω από τη διαδικασία του διαλόγου, όλα δείχνουν ότι η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί με μια σύνθεση που επιχειρεί να αποτυπώσει ευρύτερη γεωγραφική και συνδικαλιστική εκπροσώπηση.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στην συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι από τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας, τα οποία έως πρόσφατα είχαν ταχθεί υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και κατά της προσέλευσης σε διάλογο με την κυβέρνηση.Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΘεσσαλονίκηςΛιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. ΑλεξάνδρειαςΒόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. ΑλεξάνδρειαςΤόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. ΑλεξάνδρειαςΔιαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού ΣυλλόγουΠαναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού ΣυλλόγουΠαπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου ΠέλλαςΔημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. ΣκύδραςΤοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. ΣκύδραςΜπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας ΚτηνοτρόφωνΠαπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. ΠλατυκάμπουΜπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. ΠλατυκάμπουΠαρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειαςΚαλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων ΜαγνησίαςΠάντζιος Χρήστος, αγρότης, ΜικροθήβεςΠαπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου ΛαμίαςΔημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο ΚιάτουΛέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής ΑχαΐαςΤσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων ΑγροτώνΟρφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. ΗρακλείουΓαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων ΚρήτηςΦασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας ΚρήτηςΤην ίδια ώραυπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες εκπροσώπησης και νομιμότητας.Όπως έχει δηλώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η συνάντηση θεωρείται «αρκετά αντιπροσωπευτική», χωρίς να αποκλείεται, μέχρι την τελευταία στιγμή, να υπάρξουν μικρές προσθήκες στη σύνθεση.Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο αναγνωρίζεται ότι ένας από τους βασικούς πονοκεφάλους από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων είναι η απουσία σταθερού διαύλου επικοινωνίας με αγρότες που προέρχονται από τον λεγόμενο «γαλάζιο χώρο». Αυτό δυσκολεύει τους χειρισμούς, ιδίως όταν, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, τα «γαλάζια τρακτέρ» αποτελούν την πλειοψηφία στα φετινά μπλόκα, χωρίς όμως να εκφράζονται οργανωμένα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Η κυβέρνηση προσέρχεται στη συνάντηση με δεδομένη τη θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος υπό καθεστώς πιέσεων ή αποκλεισμών δρόμων, προβάλλοντας τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τον πρωτογενή τομέα –από το αγροτικό ρεύμα έως τις πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ και την επιστροφή του ΕΦΚ– ενώ διατηρεί αμετακίνητη τη γραμμή ότι δεν θα συμμετάσχουν στο ραντεβού πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες ή εμπλοκή σε βίαια περιστατικά.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το αγροτικό ρεύμα για το οποίο η κυβέρνηση ίσως προχωρήσει σε κάποιες περαιτέρω ρυθμίσεις, αναμένεται ενδεχομένως και κάτι για αποζημίωση κεφαλαίου σε παραγωγούς μηδικής (τριφύλλι) μέσω ενισχύσεων de minimis.Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων μιλώντας στις κάμερες ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα κλείσουν τα Μάλγαρα, στην έξοδο της Θεσσαλονίκης για 1,5 ώρα και για 2,5 ώρες την είσοδο στη Θεσσαλονίκη.