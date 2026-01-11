Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Φωτιά σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια
Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς η οποία αυτή την ώρα είναι υπό μερικό έλεγχο.
Η πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι τετραώροφη και οι πυροσβέστες προχώρησαν σε απομάκρυνση ατόμων που ήταν στον χώρο και δεν τραυματίστηκε κανείς.
Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς η οποία αυτή την ώρα είναι υπό μερικό έλεγχο.
Η πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι τετραώροφη και οι πυροσβέστες προχώρησαν σε απομάκρυνση ατόμων που ήταν στον χώρο και δεν τραυματίστηκε κανείς.
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
