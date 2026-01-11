Φωτιά σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια
Φωτιά σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια

Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς η οποία αυτή την ώρα είναι υπό μερικό έλεγχο.


Η πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι τετραώροφη και οι πυροσβέστες προχώρησαν σε απομάκρυνση ατόμων που ήταν στον χώρο και δεν τραυματίστηκε κανείς.

