Φωτιά σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο χώρο στα Πατήσια, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς η οποία αυτή την ώρα είναι υπό μερικό έλεγχο.Η πολυκατοικία όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι τετραώροφη και οι πυροσβέστες προχώρησαν σε απομάκρυνση ατόμων που ήταν στον χώρο και δεν τραυματίστηκε κανείς.