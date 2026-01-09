Ιωάννινα στα λευκά: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης, μαγευτικές εικόνες από τα ορεινά της Κόνιτσας

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με μεγάλο μέρος της Ηπείρου, και ειδικά τις ορεινές περιοχές των Ιωαννίνων και της Άρτας, να έχουν ντυθεί από χθες στα λευκά - Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Κλείνει η Εγνατία για φορτηγά άνω 3,5 τόνων