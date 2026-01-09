Ιωάννινα στα λευκά: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης, μαγευτικές εικόνες από τα ορεινά της Κόνιτσας
Ιωάννινα στα λευκά: Χιονίζει στο κέντρο της πόλης, μαγευτικές εικόνες από τα ορεινά της Κόνιτσας
Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με μεγάλο μέρος της Ηπείρου, και ειδικά τις ορεινές περιοχές των Ιωαννίνων και της Άρτας, να έχουν ντυθεί από χθες στα λευκά - Υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες - Κλείνει η Εγνατία για φορτηγά άνω 3,5 τόνων
Νιφάδες χιονιού πέφτουν στο κέντρο των Ιωαννίνων από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (9/1), με την θερμοκρασία να είναι κοντά στο μηδέν.
Οι εικόνες από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ένα εξαιρετικά χειμωνιάτικο τοπίο.
Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την πρόγνωση και τα μετεωρολογικά δεδομένα, ασθενής χιονόπτωση μπορεί να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.
Οι εικόνες από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ένα εξαιρετικά χειμωνιάτικο τοπίο.
Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την πρόγνωση και τα μετεωρολογικά δεδομένα, ασθενής χιονόπτωση μπορεί να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.
Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετούΜε σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα, όταν δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χιονοδρομίες.
Η τοποθέτηση των αλυσίδων πρέπει να γίνεται σε ασφαλή σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια ή πρόσθετοι κίνδυνοι, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προειδοποίησης, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι παραβάτες της απόφασης θα διώκονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/25), ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα Αστυνομικά Τμήματα Μικτής αρμοδιότητας έχουν εξουσιοδοτηθεί για ελέγχους και επιβολή πρόσθετων μέτρων τροχονομικής αστυνόμευσης, όπου απαιτηθεί.
Η απόφαση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ καλύπτοντας την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων και ενισχύοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών κατά τις μετακινήσεις σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής.
Παράλληλα, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν ελέγχους και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την ασφάλεια των οδηγών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για όσους οδηγούς δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες.
Φωτογραφίες: Χιονισμένη η εκκλησιά του Αγίου Παϊσίου στην Κόνιτσα
Πηγές: epiruspost,epirusgate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα