Ξεκίνησε η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών, επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα επικοινωνίας

Αυξάνεται η χωρητικότητα στο Ελ. Βενιζέλος σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα - Καραμπόλα με καθυστερήσεις αναμένεται ωστόσο και μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, αφού τα αεροσκάφη έχουν καθηλωθεί σε άλλους προορισμούς - Επαναπρογραμματισμό κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες

Ξεκίνησε η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών, και ήδη έγιναν κάποιες πρώτες αναχωρήσεις. Δεν θα εκτελεστεί αμέσως το πρόγραμμα των πτήσεων, αλλά σταδιακά. Παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση από τον τεχνικό ανάδοχο του συστήματος και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που

Έτσι, με τις πρώτες αναχωρήσεις πτήσεων από το Ελευθέριος Βενιζέλος αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, η οποία πάντως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για την αποκατάστασή της. Σημειώνεται πως αυτή την ώρα (λίγο μετά τις 16:00) αυξάνεται η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα.







Σε σχέση με τα αίτια του προβλήματος που έχει προκαλέσει χάος από το πρωί, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας φαίνεται ότι τα αποδίδουν στα παλαιά συστήματα, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΟΤΕ επισημαίνοντας ότι «νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης». Σε νεώτερη ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ σημειώνει ότι «σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».





Η εικόνα του FIR Αθηνών μετά τις 17:30:







Νωρίτερα, η εικόνα αποτυπωνόταν ως εξής:



ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές φαινόμενο Για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης, κάνει λόγο στην τελευταία της ανακοίνωση η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), προσδίδοντας μια διαφορετική εξήγηση για το πρόβλημα με τις πτήσεις, το οποίο προέκυψε από τις 9 το πρωί την Κυριακή.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:



«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.



Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.



Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.



Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».





Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο αεροδρόμιο της Αθήνας:



• 8 αεροπλάνα που ήταν έτοιμα να φύγουν δεν μπόρεσαν τελικά να απογειωθούν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης.

• 3 αεροπλάνα που θα προσγειώνονταν στην Αθήνα αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να προσγειωθούν εδώ.

• 4 πτήσεις ακυρώθηκαν εντελώς.

• Συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, κυρίως επειδή τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.



Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση:



• Επιτράπηκε να φεύγουν πτήσεις προς βορρά, ανατολή και νότο,

• ανά 4 λεπτά, χωρίς να παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο τύπος του αεροσκάφους.



Οι πτήσεις που επηρεάζονται και η καραμπόλα καθυστερήσεων που αναμένεται



Τις πτήσεις στο εσωτερικό αλλά και όσες είναι προγραμματισμένες από το εξωτερικό μέσα στην ημέρα επηρεάζει το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες με τα προβλήματα στις ραδιοσυχνότητες με αποτέλεσμα την καθήλωση των αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόμια από σήμερα το πρωί.





Οι εκδρομείς των εορτών στα μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι σήμερα για μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή τους δεδομένου ότι ακόμη κι αν απογειωθεί -με μεγάλη καθυστέρηση- ένα αεροσκάφος από την Ελλάδα θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μεταβεί στον προορισμό του εξωτερικού ώστε να αναχωρήσει στη συνέχεια για την επιστροφή του. Επισημαίνεται εδώ ότι ειδικά φέτος και λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ήταν αυξημένος ο αριθμός των Ελλήνων που ταξίδεψαν αεροπορικώς ακόμη και με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εντός κι εκτός Ελλάδος.



Τώρα και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις, πληροφορίες από τις αεροπορικές ανέφεραν ότι καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων μέσα στην ημέρα. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων. Το εγχείρημα του επαναπρογραμματισμού καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ενημέρωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.



Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της πρίν από λίγο ότι «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».



Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά η σημερινή, ημέρα Κυριακή, είναι από εκείνες με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση των εορτών, ειδικά στα αεροδρόμια των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι επιστρέφουν αρκετοί εκδρομείς από το εξωτερικό λόγω της λήξης των αδειών.



Κωνσταντέλλος: Ασυνήθιστο και ανησυχητικό φαινόμενο



Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των υποδομών του FIR Αθηνών θέτει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας.



Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο και ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς η απώλεια λειτουργίας βασικών συχνοτήτων επικοινωνίας δεν είναι σύνηθες σε ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες τεχνικές εξηγήσεις, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.



Ο κ. Κωνσταντέλλος υπογραμμίζει ότι στον σχεδιασμό συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας η βασική αρχή είναι να μην υπάρχει ένα μοναδικό σημείο ευπάθειας. «Τα συστήματα επικοινωνίας οφείλουν να έχουν εφεδρείες και διαχωρισμό, ώστε μια βλάβη να μην οδηγεί σε συνολική δυσλειτουργία», σημειώνει, κάνοντας λόγο για ανάγκη ουσιαστικού εκσυγχρονισμού των υποδομών.



Παράλληλα, τονίζει ότι τα αεροσκάφη διαθέτουν αυτόνομα συστήματα ασφάλειας, όπως το TCAS, καθώς και προβλεπόμενες διαδικασίες απώλειας επικοινωνιών, οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, όταν τέτοιες διαδικασίες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα από μεγάλο αριθμό πτήσεων, το περιθώριο ασφάλειας περιορίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει άμεσο κίνδυνο για τις πτήσεις.



Σε ό,τι αφορά τις εκτροπές πτήσεων, εξηγεί ότι ενδέχεται ορισμένα αεροσκάφη να παρακάμψουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, ακολουθώντας εναλλακτικές διαδρομές μέσω γειτονικών FIR, ενώ όσα βρίσκονται ήδη στον αέρα συνεχίζουν βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων πτήσης και των διεθνών διαδικασιών.



Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αφήνει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα των αιτιών που μπορεί να οδήγησαν σε αυτή τη συνολική δυσλειτουργία. Όπως αναφέρει, πέρα από τα ζητήματα παλαιότητας και συντήρησης των συστημάτων, τίθεται και θέμα συνολικής ασφάλειας των υποδομών, το οποίο οφείλει να εξεταστεί με ψυχραιμία και θεσμική σοβαρότητα.



Τέλος, θέτει ζήτημα αξιοποίησης των εσόδων από τα τέλη εναέριας κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των τεχνικών υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του ελληνικού εναέριου χώρου.