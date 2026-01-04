ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Νέα ενημέρωση για το FIR Αθηνών: 45 αναχωρήσεις και αφίξεις εξυπηρετούνται, πλέον, από τα ελληνικά αεροδρόμια
ΕΛΛΑΔΑ
FIR Αθηνών Αεροπλάνα Αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Νέα ενημέρωση για το FIR Αθηνών: 45 αναχωρήσεις και αφίξεις εξυπηρετούνται, πλέον, από τα ελληνικά αεροδρόμια

Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συντονίζεται με το Eurocontrol

Νέα ενημέρωση για το FIR Αθηνών: 45 αναχωρήσεις και αφίξεις εξυπηρετούνται, πλέον, από τα ελληνικά αεροδρόμια
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια μετά τη σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος με τις συχνότητες, παρείχε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως επισημαίνει, αυτή την ώρα εξυπηρετούνται 45 αναχωρήσεις και αφίξεις και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς.

Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης