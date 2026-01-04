Νέα ενημέρωση για το FIR Αθηνών: 45 αναχωρήσεις και αφίξεις εξυπηρετούνται, πλέον, από τα ελληνικά αεροδρόμια
Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συντονίζεται με το Eurocontrol
Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια μετά τη σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος με τις συχνότητες, παρείχε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Όπως επισημαίνει, αυτή την ώρα εξυπηρετούνται 45 αναχωρήσεις και αφίξεις και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:
«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.
Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς.
Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».
