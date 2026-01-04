ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο, η βλάβη στις κεραίες στα Γεράνεια και πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" Πτήσεις Βλάβη

Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο, η βλάβη στις κεραίες στα Γεράνεια και πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους

Ενημερώθηκαν ΕΥΠ και Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας- «Πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα»

Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο, η βλάβη στις κεραίες στα Γεράνεια και πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
Μαρίνος Αλειφέρης
104 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη παράλληλα με τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των πτήσεων της Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο blackout στις επικοινωνίες με τους πιλότους και καθήλωσαν τα αεροσκάφη προς και από την Ελλάδα.  Όπως τόνιζαν, όμως, αρμόδιες πηγές, είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς οδηγηθήκαμε σε ένα πρόβλημα τόσο μεγάλης έκτασης. Πάντως, σε όλους τους τόνους οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση. Γύρω στις έξι το απόγευμα αναμένεται νέα αναλυτική ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Κυριακής παρουσιάστηκε κρίσιμο τεχνικό πρόβλημα στις επικοινωνίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να κλείσει το ελληνικό FIR.  Το τεχνικό ζήτημα αφορούσε την απώλεια της γραμμής επικοινωνίας - ζεύξης μεταξύ του Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και των κεραιών που βρίσκονται στα Γεράνεια Όρη, στα Μέγαρα.

Η βλάβη αυτή διέκοψε την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση των αεροσκαφών. Λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της ασφάλειας των πτήσεων, ελήφθη η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει από το συμβάν είναι η απουσία ή η αποτυχία των εφεδρικών συστημάτων, προκειμένου μετά τη βλάβη στη ζεύξη να μην καθηλωθούν τα αεροσκάφη.


Αστοχία υλικού, ενημερώθηκαν ΕΥΠ και Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν στο σενάριο της αστοχίας υλικού και οι αρμόδιες αρχές προσανατολίζονται στην εκδοχή εσωτερικού τεχνικού προβλήματος και όχι σε κάποια εξωτερική παρέμβαση ή κυβερνοεπίθεση. 

Πάντως, η ΕΥΠ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ενημερώθηκαν για το πρόβλημα και ήδη συλλέγουν πληροφορίες.

Μαρίνος Αλειφέρης
104 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης