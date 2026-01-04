Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο, η βλάβη στις κεραίες στα Γεράνεια και πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
Ενημερώθηκαν ΕΥΠ και Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας- «Πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα»
Σε εξέλιξη παράλληλα με τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των πτήσεων της Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο blackout στις επικοινωνίες με τους πιλότους και καθήλωσαν τα αεροσκάφη προς και από την Ελλάδα. Όπως τόνιζαν, όμως, αρμόδιες πηγές, είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς οδηγηθήκαμε σε ένα πρόβλημα τόσο μεγάλης έκτασης. Πάντως, σε όλους τους τόνους οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση. Γύρω στις έξι το απόγευμα αναμένεται νέα αναλυτική ενημέρωση από το υπουργείο Μεταφορών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Κυριακής παρουσιάστηκε κρίσιμο τεχνικό πρόβλημα στις επικοινωνίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να κλείσει το ελληνικό FIR. Το τεχνικό ζήτημα αφορούσε την απώλεια της γραμμής επικοινωνίας - ζεύξης μεταξύ του Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και των κεραιών που βρίσκονται στα Γεράνεια Όρη, στα Μέγαρα.
Η βλάβη αυτή διέκοψε την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση των αεροσκαφών. Λόγω της αδυναμίας διασφάλισης της ασφάλειας των πτήσεων, ελήφθη η απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου.
Το κεντρικό ερώτημα που προκύπτει από το συμβάν είναι η απουσία ή η αποτυχία των εφεδρικών συστημάτων, προκειμένου μετά τη βλάβη στη ζεύξη να μην καθηλωθούν τα αεροσκάφη.
Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν στο σενάριο της αστοχίας υλικού και οι αρμόδιες αρχές προσανατολίζονται στην εκδοχή εσωτερικού τεχνικού προβλήματος και όχι σε κάποια εξωτερική παρέμβαση ή κυβερνοεπίθεση.
Πάντως, η ΕΥΠ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας ενημερώθηκαν για το πρόβλημα και ήδη συλλέγουν πληροφορίες.
