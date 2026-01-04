Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι δύο διακινητές εντοπίστηκαν να μεταφέρουν συνολικά δέκα παράνομους μετανάστες

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας προχώρησε η Αστυνομία σε οικισμούς του Έβρου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή, τον οποίο εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις παράνομους μετανάστες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά παράνομους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Σουφλίου.

