«Ανασχηματισμός» στον Δήμο Αθηναίων, κανείς μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιολογούνται, είπε ο Χάρης Δούκας
Στη λογική του rotation κινήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων - Η Όλγα Δούρου στην Καθαριότητα, η Ρωξάνη Μπέη αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο Οργανισμό του Δήμου
Η Όλγα Δούρου είναι η νέα αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μετά τον «ανασχηματισμό» που έκανε ο Χάρης Δούκας για το 2026. Η Ρωξάνη Μπέη, πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος, ή οποία είχε ως τώρα αυτόν τον ρόλο θα προταθεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για την προεδρία του μεγαλύτερου Οργανισμού του Δήμου - πρόκειται για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
«Κανένας δεν είναι μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιοποιούνται, αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική».
Η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων έχει ως εξής:
- Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Γεώργιος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων
- Γεώργιος-Κωνσταντίνος Γιάνναρος, αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού
- Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Μαρία Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας
- Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας ('Αμισθη)
- Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης
- Ασήμω Φούντζουλα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας
Οι νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται ως εξής:
- Χριστίνα Βασιλείου, Προσχολικής Ηλικίας και Παιδικών Εξοχών
- Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Νέας Γενιάς
- Τρύφωνας Καββαθάς, Διαχείρισης Λόφων
- Βασιλική Μπάρκα, Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης Γειτονιών
- 'Αρτεμις Σκουμπουρδή, Ιστορικής Ανάδειξης της πόλης των Αθηνών
- Θανάσης Χειμωνάς, Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
- Νίκος Χρυσόγελος, Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας
- Έλενα Μαντζαβίνου, Προσβασιμότητας.
