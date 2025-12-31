Τις 228.000 έφτασαν οι διαγραφές των μη ενεργών φοιτητών από τα ΑΕΙ

Καταληκτική ημερομηνία η σημερινή, 31η Δεκεμβρίου 2025, με τις διαγραφές των μη ενεργών φοιτητών, οι οποίοι είχαν εισαχθεί στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν το 2017, να αγγίζουν τις 228.000