Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού, πέρασε από σημείο χωρίς διάβαση

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ήταν ηλικίας 50 ετών - Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι ο άτυχος άνδρας πήδηξε τα κάγκελα και προσπάθησε να διασχίσει τη γραμμή του Προαστιακού