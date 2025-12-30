Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού, πέρασε από σημείο χωρίς διάβαση
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ήταν ηλικίας 50 ετών - Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι ο άτυχος άνδρας πήδηξε τα κάγκελα και προσπάθησε να διασχίσει τη γραμμή του Προαστιακού
Τραγωδία με έναν άνδρα να παρασύρεται από συρμό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια και να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο άνδρας περνούσε από σημείο χωρίς διάβαση για να πάει στην εργασία του.
Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι ο άτυχος άνδρας πήδηξε τα κάγκελα και προσπάθησε να διασχίσει τη γραμμή του Προαστιακού.
Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αττικόν».
Η κατάστασή του, όμως, ήταν τόσο σοβαρή με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Κατά πληροφορίες πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε από τον συρμό του Προαστιακού να ερευνώνται.
Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.
Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.
Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη
Η ανακοίνωση της Hellenic TrainΗ Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.
